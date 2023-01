Eisbühne frei für Holiday on Ice SUPERNOVA in der Wiener Stadthalle

Ab morgen nimmt die beste Eisshow der Welt das Wiener Publikum bei insgesamt 15 Vorstellungen mit zu den Sternen

Wien (OTS) - Holiday on Ice ist in Wien eingetroffen! Bis zu drei Mal täglich zeigen die besten Skater:innen der Welt von 18.01. bis 29.01.2023 eine Eisshow der Superlative in der Wiener Stadthalle: Holiday on Ice SUPERNOVA begeistert mit atemberaubender Akrobatik auf und über dem Eis sowie spektakulärem Eiskunstlauf. Im Mittelpunkt steht eine berührende Geschichte, die das Publikum hinaus in die Weiten des Weltalls führt, um in einem funkelnden Meer von Polarlichtern ein imposantes Finale zu finden.

Die Vorbereitungen für die erstklassige Show laufen bereits seit langem auf Hochtouren, und die Eisfläche in der Halle D steht ab sofort für die letzten Proben der Holiday on Ice-Stars bereit. Der Eiseinbau in der Wiener Stadthalle dauerte rund 48 Stunden. Dabei wurden 25 Kubikmeter Wasser in 24 Stunden auf die zuvor bereits gekühlte Hallenfläche aufgebracht, bis schließlich eine ca. 3,5 cm dicke Eisschicht entstanden ist.

Zu den Hauptdarsteller:innen der Show zählt der Solist Wesley Campbell, der bereits im Jahr 2019 als Holiday on Ice-Principal in der Wiener Stadthalle zu sehen war. Ebenso Vanessa James und Eric Radford, die 2022 bei den olympischen Spielen in Peking den zwölften Platz im Eiskunstlauf-Paarlauf belegten. Ihre langjährige Showerfahrung bringen zudem die britische Läuferin Angela Egan und der Amerikaner Cody Rowekamp mit ein, die auch abseits der Eisfläche ein Paar sind.

Unter den Ensemble-Läufer:innen sind in diesem Jahr erstmals auch zwei Österreicherinnen. Celina Profanter aus Tirol und Joelle Maria Nasheim aus Vorarlberg freuen sich auf ihren Auftritt in Österreichs wichtigster Veranstaltungshalle, mit der auch Robin Cousins, der Regisseur der Show, eng verbunden ist: Bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften im Jahr 1979 holte er in der Wiener Stadthalle die Silbermedaille. Ein Jahr später holte er olympisches Gold in den USA.

„Bis 29. Jänner bietet Holiday on Ice herausragendes Eis-Entertainment mit den weltbesten Eiskunstläufer:innen. Im Februar werden Top-Stars wie die Dropkick Murphys, Michael Bublé, Lewis Capaldi und George Ezra die Halle D der Wiener Stadthalle füllen. Ein Highlight folgt auf das nächste in der Wiener Stadthalle“, freut sich Geschäftsführer Matthäus Zelenka.

Jetzt Tickets sichern

Holiday on Ice SUPERNOVA von 18. bis 29. Jänner 2023 in der Wiener Stadthalle: ab 27 Euro, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre. Tickets auf www.stadthalle.com, Ticketservice 01/79 999 79. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

Presseportal: Fotos, Texte und Trailer zum Download

Wiener Stadthalle Holiday on Ice SUPERNOVA

