AVISO: Enthüllung der Gedenktafel für die Opfer der NS-Militärjustiz

Wien (OTS) - Das Regierungsgebäude am Stubenring war 1938 das Zentrum für den Aufbau der nationalsozialistischen Militärjustiz in Österreich. Im Gedenken an die Opfer der NS-Militärjustiz lädt Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz Johannes Rauch am Montag, den 23. Jänner 2023 um 14:00 Uhr zur Enthüllung der Gedenktafel am Regierungsgebäude und zu einem anschließenden Symposium.***

Bei der Enthüllung sprechen:

Johannes Rauch, Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Dr.in Alma Zadić, LL.M., Bundesministerin für Justiz

Mag. Dr. Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft

Mag. Norbert Totschnig, MSc, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft

Mag. Robert Kogler, Personenkomitee „Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz“

Vorträge des Symposiums sind:

Univ.-Prof.in Dr.in Maria Fritsche, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim: „Nationalsozialistische Verfolgung von Deserteuren und anderen Verweigerern“

Mag. Mathias Lichtenwagner, Universität Wien: „Das Regierungsgebäude am Stubenring als Zentrum der Verfolgung“

Dr. Magnus Koch, Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung, Hamburg: „Handlungsspielräume von Gerichtsherren und Richtern“

Doz.in Mag.a Dr.in Brigitte Bailer, ehem. Leiterin Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes, Wien: „Opferfürsorge und Rehabilitierung“

Moderation: Mag.a Maria Sterkl, DER STANDARD

Für das Symposium wird um Anmeldung bis Mittwoch, 18. Jänner 2023 per E-Mail an anmeldung_stubenring@mailbox.org gebeten, um einen raschen Zutritt zu ermöglichen.

Bitte bringen Sie einen Lichtbildausweis mit.

Die Enthüllung und das Symposium sind barrierefrei zugänglich und werden in Gebärdensprache übersetzt.

Enthüllung der Gedenktafel für die Opfer der NS-Militärjustiz

Datum: 23.1.2023, 14:00 Uhr

Ort: vor dem Regierungsgebäude, Stubenring 1, 1010 Wien

Anschließendes Symposium 15:00-18:00 Uhr im Marmorsaal, Regierungsgebäude, Stubenring 1, 1010 Wien

