P19 Payment Award 2022: Welche Payment-Innovationen stärken Europa?

Der P19 Payment Award 2022 zeichnet aus Wien europäische Payment-Leistungen und -Persönlichkeiten aus, die Europas Zahlungsverkehr stärken.

Wien (OTS) - In Search of Excellence: Bereits zum zweiten Mal in Folge vergibt die Payment-Plattform P19 den P19 Payment Award 2022, verliehen im Rahmen des P19 Neujahrsevents am 24. Jänner 2023. Der Award zeichnet Payment-Projekte und Innovationen sowie Persönlichkeiten aus, die den europäischen Zahlungsverkehr und dessen Vielfalt besonders stärken. „Unser Ziel ist es, Innovationen für alle sichtbar zu machen, die einen positiven Effekt auf unseren Payment-Markt haben. Zusätzlich stellen wir Menschen, die dafür verantwortlich sind, in den Mittelpunkt. Denn Payment bestimmt unser aller Leben, und dessen Vielfalt muss gefördert werden“ , kommentiert Birgit Kraft-Kinz, P19 Co-Founder und CEO der Kommunikationsberatung KRAFTKINZ.

Nachhaltigkeit und Vielfalt im Payment im Vordergrund

Der P19 Payment Award 2022 wird in drei Kategorien verliehen: „Kategorie 1: Innovative Lösungen“, „Kategorie 2: Nachhaltigkeit im Payment“ und „Kategorie 3: Payment Pioneer des Jahres“. „Drei Aspekte sind uns besonders wichtig: Welche Leistungen fördern die Vielfalt im Payment? Welche widmen sich intensiv den aktuellen ESG- und Nachhaltigkeitsanforderungen unserer Gesellschaft? Und wer bringt solche Innovationen in die Umsetzung? Diese Unternehmen und Personen werden wir kommenden Dienstag vor den Vorhang holen“ , kommentiert Martin Sprengseis, P19 Co-Founder und Managing Partner bei bluesource – mobile solutions gmbh. Zum:zur Sieger:in der jeweiligen Kategorien gekürt werden die Nominierungen von einer hochkarätigen Jury, die aus Vertreter:innen des Bankensektors, des Handels, von Payment-Dienstleistern und der Regulatorik besetzt ist. Präsentiert wird der P19 Payment Award 2022 von bluesource – mobile solutions gmbh, einem der P19 Partner der ersten Stunde.

Payment in Wirtschaftsmotoren Handel, Tourismus und Mobilität im Fokus

Welche Rolle spielen Payment-Innovationen im Handel, Tourismus und Mobilitäts-Sektor, drei wesentlichen Wirtschaftsmotoren Europas? Bereits die P19 Payment-Studie 2022 belegte: eine sehr große. Der Frage, welche Chancen aus Payment-Innovationen gewonnen werden können, widmet sich das P19 Neujahrsevent am 24. Jänner. In Österreich bietet Payment reichlich Chancen für Handel, Tourismus und Mobilität, doch: „Wie diese Chancen genutzt werden, ist eine Frage des persönlichen Austausches. Das ist das Ziel des P19 Neujahrsevents: über Branchengrenzen hinweg zu denken und Payment zu nutzen, um Neues zu schaffen“, schließt Birgit Kraft-Kinz ab.

Das P19 Neujahrsevent und der P19 Payment Award 2022:

Datum: 24. Jänner 2023

Uhrzeit: ab 16:30 Uhr, Einlass ab 15:30 Uhr

Ort: k47.wien, Franz-Josefs-Kai 47, 1010 Wien

P19 Neujahrsevent und P19 Payment Award 2022

Das P19 Neujahrsevent bildet den Startschuss des Jahresprogramms für 2023, mit dem Ziel, das Silodenken aufzubrechen, branchenübergreifende Zusammenarbeit zu fördern und Key-Personen aus den verschiedenen Stakeholdergruppen sichtbar zu machen.



Der P19 Payment Award 2022 macht besondere Leuchtturmprojekte und Persönlichkeiten in der Payment-Szene sichtbar. In folgenden Kategorien wird der P19 Payment Award 2022 vergeben:



1) INNOVATIVE SOLUTIONS

2) SUSTAINABILITY IN PAYMENT

3) PAYMENT PIONEER OF THE YEAR



Datum: 24.01.2023, 16:30 - 22:00 Uhr

Ort: k47

Franz-Josefs-Kai 47, 1010 Wien, Österreich

Url: https://p19.io/events/p19-neujahresevent/

