Richter Pharma verdreifacht um 35 Mio. Euro neue Produktion in Wels

1. Spatenstich für Investitions- und Produktionsoffensive des innovativen Traditionsunternehmens mit nachhaltiger Wirkung

Wels (OTS) - Die Richter Pharma AG in Wels setzt auf den Wirtschaftsstandort Oberösterreich: Sie modernisiert und erweitert ihre veterinärmedizinische Pharmaproduktion mit einem neuen Produktionskomplex in der Welser Durisolstraße. Das Investitionsvolumen umfasst 35 Millionen Euro, der Neubau wird laut Plan 2025 bezogen. Am 17. Jänner 2023 nahmen auf der Baustelle der oberösterreichische Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer, der Welser Bürgermeister Dr. Andreas Rabl, Richter Pharma Eigentümer Mag. pharm. Florian Fritsch und Richter Pharma CEO Mag. Roland Huemer den ersten Spatenstich vor.

Als Pharmaproduzent und Pharmagroßhändler zählt Richter Pharma zu den systemkritischen Gesundheitsversorgungsunternehmen des Landes – sowohl in der Human- als auch in der Veterinärmedizin. Nun setzt das Unternehmen wieder einen starken Zukunftsimpuls zur weiteren Absicherung der Versorgungssicherheit: die Modernisierung und den Ausbau der Pharmaproduktionssparte am Standort Wels.

„Wir sind stark mit der Region verbunden und setzen weiterhin auf den Wirtschaftsstandort Oberösterreich“, betont Mag. Roland Huemer, CEO der Richter Pharma AG. „Mit diesem Leuchtturmprojekt investieren wir 35 Mio. Euro in die Erhöhung der veterinärmedizinischen Versorgungskapazität. Gerade die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie wichtig lokale Pharmaproduktionen und der damit verbundene höhere Autonomiegrad sind. Dies gilt für die Tiermedizin genauso wie für die Humanmedizin.“, erklärt der CEO.

„Dieser Erweiterungsschritt ist ein wichtiger Meilenstein in der über 400-jährigen Unternehmensgeschichte von Richter Pharma“, ergänzt Richter Pharma Eigentümer Mag. pharm. Florian Fritsch und unterstreicht die strategische Bedeutung des Bauvorhabens.

