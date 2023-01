ISS Österreich optimiert Struktur für die Zukunft

Wien, 17. Jänner 2023 (OTS) - Um den anhaltenden Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit kontinuierlich zu steigern, optimiert der heimische Facility Services Markführer ISS Österreich mit Anfang Jänner seine Struktur. Die Key Accounts aus den bisherigen Segmenten „Industrie & Manufacturing“ und „Pharma“ sowie der Food-Bereich und das technische Facility Management wurden mit 1.1.2023 im neuen Segment „Industry & Life Siences“ unter der Leitung von Marcus Mizerovsky zusammengeführt. Zeitgleich übernahm Christian Grohs von ihm das Segment „Business Services und Public“.



"Wir wollen unsere starke Position als beste Facility Services Organisation und unser gesundes Wachstum weiter vorantreiben. Die Anforderungen unserer Kunden verändern sich. Das gilt insbesondere für deren Interesse an Outsourcing-Möglichkeiten. Wir sehen das als Chance und optimieren dementsprechend kontinuierlich unsere Strategien und unsere Struktur. Das und die damit verbundenen steigenden Herausforderungen brauchen Führungskräfte wie Markus Mizerovsky und Christian Grohs, die diesen Wandel mittragen und gestalten können“, betont Erich Steinreiber, CEO von ISS Österreich.



Mit Marcus Mizerovsky (40) zeichnet ein langjährig erfahrener ISS-Mitarbeiter für die Leitung des neu geschaffenen Segments „Industry & Life Siences“ verantwortlich. Dieses umfasst unter anderem die Stahl-, Automotive- und Petrochemie-Industrien und den Pharma- ebenso wie den Food-Bereich mit der Eigenmarke "taste’njoy" sowie das technische Facility Management. Der seit mehr als 20 Jahren bei ISS tätige Kenner der Branche war in den letzten Jahren unter anderem maßgeblich am erfolgreichen Aufbau des Bereichs "Business Services & Public" beteiligt.



„Mit der neuen Struktur vereinen wir im Segment „Industry & Life Siences“ unser gesamtes Dienstleistungsangebot und können somit perfekt Synergien zwischen den einzelnen Kundenleistungen nutzen.“, bestätigt Steinreiber. „Marcus Mizerovsky steht hier für mich für hohe Kundenorientiertheit, Einsatzbereitschaft und Performance. Er wird unseren strategischen Vertriebsfokus in diesem Bereich gemeinsam mit seinem Team erfolgreich und nachhaltig ausbauen.“



Christian Grohs (44), der zeitgleich die Leitung des Bereichs „Business Services und Public“ von Marcus Mizerovsky übernahm, war bereits seit April 2022 als Head of Regional Management österreichweit für das regionale Geschäft verantwortlich. Nach dem Prinzip „stronger.simpler.closer“ werden in diesem Segment sowohl private Geschäftskunden als auch die öffentliche Hand mit Institutionen wie Schulen, Regierungsgebäuden oder Museen bearbeitet.



„Neben seinem hohen, auftraggeberseitigen Erfahrungsschatz aus den Bereichen IKT, Banking und Aviation bringt Christian Grohs ein breites Facility Management-Branchenverständnis und ein starkes Netzwerk bei uns ein.“, Steinreiber abschließend: „Sein Kundenverständnis wird den weiteren Ausbau dieses Segments vorantreiben und ISS als Nummer Eins am österreichischen Markt bestätigen.



ÜBER ISS ÖSTERREICH



ISS Österreich ist der erfolgreiche Marktführer für Facility Services. Rund 7.000 Mitarbeiter:innen betreuen derzeit Gebäude und versorgen Menschen und schaffen damit Räume zum Wohlfühlen. Mit 65 Jahren Erfahrung bietet ISS Österreich allen Kunden ein einzigartiges sowie vielfältiges Leistungsportfolio rund um Büro- und Industriegebäude sowie Flughäfen und Gesundheitseinrichtungen: Cleaning (Hygienelösungen), Technical (Gebäu-detechnik), Food (Mitarbeiterverpflegung), Security (Sicherheitslösungen) & Support Services (Rezeption und interner Support), Workplace (Arbeitsplatzgestaltung) sowie IFS (integrierte Facility Services). ISS Österreich erwirtschaftete im Jahr 2021 rund 280 Mio. Euro an 13 Standorten. Weltweit ist ISS mit über 345.000 Mitarbeiter:innen in über 30 Ländern vertreten.

Mehr Informationen über ISS Österreich: www.issworld.at

Fotocredit: ISS ÖSTERREICH

Fotos 1&2: ISS ÖSTERREICH, von links: Christian Grohs, Erich Steinreiber, Marcus Mizerovsky

Rückfragen & Kontakt:

Daniela Haertel BA

Team Manager Kommunikation ISS Österreich

+43 664 80 574 1620

daniela.haertel @ at.issworld.com