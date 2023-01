Steuerverfahren und Organhaftung: ALTHUBER SPORNBERGER & PARTNER verstärkt das Team mit Hannah Kaiser

Es freut mich, dass mit Hannah Kaiser eine ambitionierte Kollegin unser Team verstärkt. Sie hat schon berufliche Erfahrung im Steuer- und Gesellschaftsrecht gesammelt und ist topmotiviert, sich in den Kernbereichen unserer Kanzlei spezialisiert weiterzuentwickeln. Dr. Franz Althuber

Wien/Salzburg (OTS) - Mag. Hannah Kaiser LL.M. (27) verstärkt seit Anfang des Jahres als Associate das Team der auf Steuerverfahren, Finanzstrafrecht und Managerhaftung spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei ALTHUBER SPORNBERGER & PARTNER.

Die fachlichen Schwerpunkte ihrer Tätigkeit bei ALTHUBER SPORNBERGER & PARTNER werden insbesondere im streitigen Steuer- und Gesellschaftsrecht sowie im allgemeinen Unternehmensrecht liegen, wobei sie zukünftig Unternehmen und deren Leitungsorgane vor allem in steuer- und gesellschaftsrechtlichen Haftungsverfahren vor Finanzämtern und Gerichten beraten und vertreten wird.

„Es freut mich, dass mit Hannah Kaiser eine ambitionierte Kollegin unser Team verstärkt. Sie hat schon berufliche Erfahrung im Steuer- und Gesellschaftsrecht gesammelt und ist topmotiviert, sich in den Kernbereichen unserer Kanzlei spezialisiert weiterzuentwickeln.“ , so Dr. Franz Althuber, Gründungspartner der Kanzlei.

Hannah Kaiser hat Rechtswissenschaften an der Universität Wien studiert und war bereits während ihres Studiums als Assistentin am Institut für Unternehmensrecht der Universität Wien (Lehrstuhl Univ. Prof. Dr. Friedrich Rüffler) tätig. Im Anschluss daran arbeitete sie in der Steuerabteilung der internationalen Beratungsgesellschaft Ernst & Young und für die Wiener Sozietät FSM. Ergänzend hat Hannah Kaiser den LL.M.-Lehrgang “Steuerrecht und Rechnungswesen” an der Universität Wien mit Auszeichnung absolviert.

Rückfragen & Kontakt:

ALTHUBER SPORNBERGER & PARTNER

Rechtsanwälte GmbH

1010 Wien, Doblhoffgasse 9

T: +43 1 361 90 90

F: +43 1 361 90 90-99

E: office @ asp-law.at

www.asp-law.at