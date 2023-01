Deloitte ist erneut der führende M&A-Berater Österreichs

Wien (OTS) - Deloitte verteidigt in Österreich die Spitzenposition des Mergermarket M&A-Rankings und führt zum 18. Mal in Folge die Rangliste an. Darüber hinaus ist das Beratungsunternehmen gemessen an der Anzahl der beratenen Transaktionen auch auf globaler Ebene die Nummer Eins.

Der globale M&A-Markt hat ein volatiles Jahr hinter sich: Nach einem rekordverdächtigen 2021 startete auch 2022 überaus erfolgsversprechend. Das hohe Transaktionsvolumen hielt allerdings nicht an. „Vor allem makropolitische Spannungen, steigende Zinsen sowie die hohe Inflation führten in der zweiten Jahreshälfte zu einem starken Rückgang der Transaktionsaktivität“, analysiert Andreas Hampel, Director bei Deloitte Österreich.

Trotz des herausfordernden Marktumfelds konnte sich Deloitte im vergangenen Jahr erneut als verlässlicher Partner der Wirtschaft beweisen. Gemessen an der Anzahl der begleiteten Transaktionen ist das Beratungsunternehmen nicht nur in Österreich, sondern auch auf globaler Ebene der führende M&A-Berater. So wurden weltweit 704 und in Österreich zwölf Deals erfolgreich abgeschlossen. Im Schnitt bedeutet das eine M&A-Transaktion in Österreich pro Monat.

„In einem schwankenden Marktumfeld ist es besonders schwierig, Transaktionen erfolgreich abzuschließen. Darum freut es uns umso mehr, dass wir das 18. Jahr in Folge die meisten Transaktionen für unsere Kunden in Österreich abgewickelt haben“, betont Albert Hannak, Partner bei Deloitte Österreich und Leiter des Deloitte M&A Teams.

Auch 2023 wird die Entwicklung des M&A-Marktes im Wesentlichen von den letztjährigen makroökonomischen Faktoren getrieben werden. Zudem werden Megatrends wie die fortschreitende digitale Transformation und die immer größer werdende Relevanz von ESG-Überlegungen noch stärkere Treiber der Übernahmeaktivität sein.

