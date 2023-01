Nächster Grand Slam: ServusTV zeigt „French Open“ live

Ab 28. Mai: Aufschlag zu Roland-Garros, dem 2. Tennis-Major-Turnier des Jahres bei ServusTV und ServusTV On

Wals (OTS) - Erfreuliche Nachrichten für Österreichs Tennisfans: ServusTV hat sich für 2023 und 2024 die Rechte an den French Open gesichert und wird ab 28. Mai jeden Tag ein Top-Spiel des Sandplatz-Klassikers aus Paris live im Free-TV und auf der Video- und Streaming-Plattform ServusTV On zeigen. Das Rechtepaket beinhaltet neben den Top-Spielen auch die Halbfinal- und Final-Partien der Herren und Damen. Nach den Australian Open zeigt ServusTV damit auch das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres live.



In Paris wurde rot-weiß-rote Sportgeschichte geschrieben

„Roland Garros“ – das ist Musik in den Ohren der heimischen Sportfans. Am 11. Juni 1995 wurde am Centercourt in Paris rot-weiß-rote Sportgeschichte geschrieben, als Thomas Muster als erster Österreicher ein Grand-Slam-Turnier gewinnen konnte und in weiterer Folge zur Nummer 1 der Tenniswelt aufstieg.



2018 und 2019 wandelte Dominic Thiem auf dem Pariser Sand auf Musters Spuren. Nach fulminanten Leistungen war für Österreichs Tennis-Ass jeweils erst im Finale gegen Rekord-Champion Rafael Nadal Endstation. Nadal war es auch, der 2010 im Halbfinale Jürgen Melzers Erfolgsserie stoppte.



Österreichs Beste bei den Damen in Paris waren Barbara Schwartz und Sylvia Plischke, die es beide 1999 bis ins Viertelfinale schafften.

