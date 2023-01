BASSENA dreht auf: VERKEHRSBUERO HOSPITALITY eröffnet neues Hotel BASSENA Wien Donaustadt

Wien (OTS) - Frisches Hochquellwasser fließt ins BASSENA-Becken und wird von den Gästen des neuen Hotels BASSENA Wien Donaustadt in hauseigenen Glasflaschen auf den Citytrip mitgenommen. Aufgedreht wurde der Hahn der namensgebenden Wasserstelle des Hotels im November 2022. Seitdem ergänzt das zweite BASSENA in Wien das Hotellerie-Portfolio der VERKEHRSBUERO HOSPITALITY.

Ihr Debüt feierte die junge Marke mit dem BASSENA Wien Messe Prater im Frühjahr 2020. Nach 2,5 Jahren Bauzeit eröffnete nun das BASSENA Wien Donaustadt mit 198 Zimmern, Bibliothek, Kitchen, Fitnesscenter und Wintergarten. Mitten im Stadtentwicklungsgebiet VIENNA TWENTYTWO nahe UNO-City und Austria Center sollen sich hier Städteurlauber:innen ebenso wie Businessreisende wohl fühlen. Die rund 20 Quadratmeter großen Zimmer sind ab 98 Euro pro Nacht buchbar.

Das trendige City Quartier BASSENA Wien Donaustadt überzeugt mit Wohlfühlcharakter und einem hohen Designanspruch. „Mit dem neuen BASSENA Wien Donaustadt setzen wir einen weiteren strategischen Schritt im Upscale-Lifestyle Segment. Mit urbanem Feeling und Community-Angeboten sprechen wir Reisende an, die den individuellen Charme unserer BASSENA Hotels schätzen. Früher war die Bassena in Mietshäusern ein Ort der Begegnung, beim Wasserbecken trafen sich die Bewohner:innen zum Tratsch. Diesen Gedanken wollen wir mit unseren BASSENA Hotels wiederbeleben. Rund um die zentrale Bassena vermitteln unsere Hosts eine entspannte und offene Atmosphäre – wie ein Besuch bei guten Freunden“, erklärt Martin Winkler, CEO des VERKEHRSBUEROS, das Community-Konzept von BASSENA.

Die zentrale Lage des neuen Hauses ist für Reisende optimal. Die Naherholungsgebiete Donauinsel, Donaupark und Alte Donau sind nur wenige Minuten entfernt, das Einkaufszentrum Donau Zentrum und die U-Bahn Station Kagran befinden sich direkt gegenüber. So gelangt man in 15 Minuten ins Stadtzentrum.

Attitude vor Ausbildung: Neue Wege beim Recruiting

Bei BASSENA kümmern sich Hosts um das Wohl ihrer Gäste. Ob im Service als Community Host, an der Rezeption als Welcome Host oder als Culinary Host in der Kitchen – jede:r Besucher:innen soll sich als Teil einer Gemeinschaft fühlen. Dazu braucht es Gastgeber:innen aus Leidenschaft.

Doch im Tourismus fehlt es aktuell bekanntermaßen an Mitarbeiter:innen. „Aufgrund des Fachkräftemangels ist es in der Hotellerie derzeit äußerst herausfordernd, offene Stellen zu besetzen. Deshalb sind wir beim Recruiting neue Wege gegangen. Bei Berufserfahrung und Alter der Bewerber:innen sind wir flexibel, dafür setzen wir ab dem ersten Arbeitstag auf interne Trainings. So ist es uns gelungen, innerhalb von kurzer Zeit alle Jobs im neuen BASSENA Wien Donaustadt zu besetzen“, freut sich Michael Kröger, Geschäftsführer von BASSENA und Austria Trend Hotels.

Flexibilität ist dabei Trumpf: Im BASSENA Wien Donaustadt arbeiten viele Hosts in flexiblen Teilzeitmodellen, junge Eltern ebenso wie Kolleg:innen in Altersteilzeit und Zweit-Jobber. Newcomer im Tourismus werden inhouse trainiert, außerdem gibt es umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. „Bei BASSENA arbeiten Tourismusprofis Seite an Seite mit Quereinsteiger:innen, eine zukunftsfitte Lösung in einem heiß umkämpften Arbeitsmarkt“, so Kröger.

BASSENA-Spirit: Nachhaltigkeit und Regionalität

Bei BASSENA gehören die Verwendung von regionalen Produkten und heimischem Handwerk zur Identität der jungen Marke. Im gesamten Hotel werden Ressourcen schonend eingesetzt. So verzichtet BASSENA auf Drucksorten und Einweggebinde. Smarte Präsenzmelder in den Zimmern sorgen für einen reduzierten Energiebedarf. Im gesamten Gebäude wird Geothermie für Wärme und Kühlung genutzt. Die hochwertige Ausstattung des BASSENA Wien Donaustadt kommt aus heimischen Manufakturen. Die BASSENA-Wasserflasche stammt von Cristallo Glas aus Gamlitz, das BASSENA-Becken wurde von W. Drab, Altwiener Gußwaren, gegossen und die Outfits der Hosts schneiderte der Wiener Designer JCH, Jürgen Christian Hörl.

Auch bei der Auswahl der Speisen und Getränke wird auf Regionalität geachtet. Am BASSENA-Küchentisch, der zugleich Community Table und Bar ist, wird bevorzugt Bio-Qualität von österreichischen Produzent:innen serviert. Zudem kooperiert BASSENA mit der App Too Good To Go. Dadurch werden überschüssige Speisen aus der Kitchen zu einem günstigen Preis verkauft und Lebensmittelverschwendung vermieden.

Key Facts:

Adresse: Dr.-Adolf-Schärf-Platz 6, 1220 Wien

Website: www.bassenahotels.com

Gebäude: 9 Stockwerke

Zimmer: 198

Öffentlicher Bereich: Bibliothek, Kitchen, Wohnzimmer, Wintergarten und Terrasse sowie Besucher:innenparkplätze und ein Fitnessraum

Ausstattung: Kingsize-Betten, digitale Gästemappe, 55˝ HD-TV mit Mobilgerät- und Desktopkompatibilität, USB-Ports beim Nachttisch, Klimaanlage, Mini-Kühlschrank, österreichische Naturkosmetik

Alle weiteren Details finden Sie unter: www.bassenahotels.com

Druckfähige Fotos finden Sie hier.

