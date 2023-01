Greentube übernimmt Mehrheitsanteile des iGaming Management System-Anbieters Alteatec

Greentube erweitert sein B2B-Angebot um führende Technologie und verstärkt das Management im neu erworbenen Unternehmen mit bewährtem Duo.

Wien (OTS) - Greentube, die NOVOMATIC Digital Gaming and Entertainment Division, hat die mehrheitlichen Anteile am marktführenden iGaming Management System- und Plattform-Anbieter Alteatec übernommen.

Durch diese Akquisition des in Malta ansässigen IT-Unternehmens, baut Greentube sein B2B-Angebot weiter aus und stärkt das Portfolio der führenden iGaming Management System- und Plattformtechnologie von Alteatec wie auch mit weiteren Produkten wie z.B. dem Alteatec Safe Server.

Darüber hinaus plant Greentube, sein ausgezeichnetes Content-Portfolio durch den Einsatz der Live Dealer Streaming- und Voiceover-Technologie von Alteatec zu optimieren und damit seinen Ruf als führender Anbieter von hochqualitativem Content für die iGaming-Industrie weiter zu festigen.

Durch die Kombination der Technologie von Alteatec mit der NOVOMATIC-Lösung für elektronische Tischspiele Novo Unity™ kann Greentube sowohl offline als auch online 360-Grad-Lösungen bieten.

Das 2001 in Österreich gegründete Unternehmen Alteatec etablierte sich als weltweit führender Anbieter von Lösungen im iGaming Bereich mit dem Kernprodukt OLYMPUS ONE als führendes iGaming Management System, aber auch mit weiteren Lösungen wie dem Alteatec Safe Server.

Neben Christian Sael werden Thomas Graf, CEO und Georg Gubo, COO von Greentube als Geschäftsführer das Management Team verstärken.

Diese Ankündigung ist die jüngste in einer Reihe strategischer Fusionen und Übernahmen, mit denen Greentube seine Präsenz in regulierten Märkten weltweit stärkt und weiter kontinuierlich ausbaut.

Thomas Graf, CEO von Greentube, unterstreicht: "Ich freue mich sehr, das Jahr 2023 auf so bedeutsame Weise zu beginnen. Alteatec ist ein Marktführer im Bereich der iGaming-Technologie. Das Know-how des talentierten und erfahrenen Teams von Alteatec wird entscheidend zum weiteren Erfolg von Greentube beitragen.”



Georg Gubo, COO bei Greentube, sagt: "Es ist sehr erfreulich, das Wachstum des Unternehmens zu beobachten, vor allem, wenn wir durch diese Übernahme einige der weltweit besten Talente an Bord holen können. Die Technologie von Alteatec wird unsere Gesamtleistung rasch steigern und uns neue technologische Möglichkeiten eröffnen."

Christian Sael, Managing Director bei Alteatec, fügt hinzu: "Greentube ist ein Unternehmen, das keiner Vorstellung mehr bedarf. Wir fühlen uns sehr geehrt, durch diese Partnerschaft ein Teil dieser renommierten Marke zu werden und können es kaum erwarten, unsere Expertise und Spezialisierung zum gemeinsamen Erfolg und Wachstum einzubringen.“

Über Greentube

Treten Sie ein in das "Home of Games" mit Greentube und bieten Sie Spielern auf der ganzen Welt sichere Casino-Unterhaltung. Als NOVOMATIC Digital Gaming and Entertainment Division bietet Greentube ein breit gefächertes Portfolio an Video Slots, Tischspielen, AWP Reloaded Slots, serverbasierten Spielen, Social Casino Gaming, Video Bingo und mehr. Die Omni-Channel-Technologie von Greentube steht an der Spitze der Innovationen im Glücksspiel und vereint Online-, Mobile- und landbasierte Spiele.

