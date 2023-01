FPÖ: Peter Schmiedlechner einstimmig zum Obmann der Freiheitlichen Bauernschaft Österreich gewählt

Wien (OTS) - Kürzlich wurde am Bundesagrartag der 40-jährige Nationalratsabgeordnete und FPÖ-Agrarsprecher Peter Schmiedlechner einstimmig zum Obmann der Freiheitlichen Bauernschaft Österreich gewählt. Zu seinen Stellvertretern wurde LAbg. Franz Graf (OÖ), LAbg. Albert Royer (Stmk.), LAbg. Hannes Költringer (Sbg.) und LAbg. Daniel Allgäuer (Vbg.) gewählt.

„Es freut mich sehr mit einem starken Team zukünftig die Freiheitliche Bauernschaft zu führen. Wir werden weiter im Nationalrat, aber auch in den Landtagen die Missstände in der Landwirtschaft nicht nur aufzeigen, sondern auch Lösungsvorschläge dazu einbringen. Wir sind die einzige starke Alternative für Österreichs Landwirtschaft. Seit mehr als 35 Jahren hat die ÖVP das Landwirtschaftsministerium inne - auch die Landwirtschaftskammer ist in schwarzer Hand. Die Ergebnisse der ÖVP-Landwirtschaftspolitik sind verheerend. Die Verwaltung und Bürokratie nehmen stets zu und für bäuerlichen Familienbetriebe wird es zunehmend schwieriger“, führte Schmiedlechner aus und betonte: „Gemeinsam mit den Freiheitlichen Bauern aus allen Bundesländern werden wir eine Alternative den Bauern bieten, die Verfilzungen auflösen und eine Verbesserung für unsere Landwirte erreichen.“

„Zu tun gibt es einiges. Green Deal, neue GAP und weitere Auflagen und Richtlinien zwingen immer mehr Bauern, die Produktion aufzugeben. Entlastungen, um die Betriebe in der Produktion zu halten, sind längst überfällig, deswegen werden wir auch weiter unser freiheitliches Entlastungspaket vehement einfordern. Die harte Arbeit in der Landwirtschaft muss sich wieder lohnen. Die ÖVP hat der Bauernschaft viel versprochen, aber nichts gehalten“, so Schmiedlechner.

„Wir werden so lange nicht lockerlassen, bis endlich auch eine lückenlose Herkunftskennzeichnung eingeführt wird. Auch das Bashing der Landwirtschaft als Klima- und Umweltsünder muss aufhören, immerhin sind unsere Landwirte die einzigen, die CO2 binden und unsere Kulturlandschaft maßgeblich erhalten und pflegen“, führte Schmiedlechner aus.

„Die Abhängigkeit von Förderungen und damit von den ÖVP-Strukturen muss ein Ende haben. Unsere Bauern produzieren hervorragende Lebensmittel, für diese müssen sie auch angemessenen Preise erhalten, denn die landwirtschaftlichen Betriebe müssen wieder von ihrer Arbeit gut leben können. Fleiß muss sich auszahlen! Dafür werden wir jetzt in neuer Stärke und mit voller Kraft kämpfen“, betonte Schmiedlechner.

