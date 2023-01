FIS Weltkriterium der Masters Ski-Alpin 2023 in Göstling

LR Danninger: „Es ist eine große Ehre, dass in Kürze eine weitere internationale Sportgroßveranstaltung in Niederösterreich stattfindet“

St. Pölten (OTS/NLK) - Der FIS Damen Skiweltcup am Semmering war der krönende Abschluss für das niederösterreichische Sportjahr 2022. Nur wenige Wochen später wurde nun das nächste Skispektakel in Niederösterreich fixiert. Das FIS Weltkriterium der Masters Ski-Alpin findet von 20. bis 25. März 2023 in Göstling am Hochkar statt. Bereits 2014 war Göstling Gastgeber der weltweit größten offiziellen Masters-Ski-Veranstaltung. Im Jahr 2020 hatte man ebenfalls den Zuschlag erhalten, musste aufgrund der Corona-Pandemie allerdings wenige Tage vor der Veranstaltung absagen. Nun geht die Weltmeisterschaft inklusive einem zusätzlichen Masters-Weltcup-Rennen zum zweiten Mal am Hochkar über die Bühne. Bis zu 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Welt werden bei der Medaillenjagd erwartet.

„Es ist eine große Ehre, dass der internationale Skiverband Niederösterreich erneut als Austragungsort für die Masters-Ski-WM ausgewählt hat und somit in Kürze eine weitere internationale Sportgroßveranstaltung in unserem Bundesland stattfindet. Der Schiclub Göstling-Hochkar hat sich schon 2014 als Veranstalter bewährt und wird auch heuer ein großartiges Sportspektakel auf die Beine stellen, das mit einer Wertschöpfung von rund 1,4 Millionen Euro auch wichtige Impulse für die heimische Wirtschaft und den regionalen Tourismus setzt. Vielen Dank an den Veranstalter, die Partner und natürlich an die zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfer – ohne euch wäre die Umsetzung eines solchen Events nicht möglich“, zeigt sich Sportlandesrat Jochen Danninger begeistert.

Insgesamt neun Masters-WM-Rennen und drei Masters-Cup-Rennen werden in den Disziplinen Slalom, Riesenslalom und Super G auf zwei Pisten am Hochkar ausgetragen. „Die besonderen Herausforderungen sind speziell die täglich zeitgleiche Renndurchführung auf zwei verschiedenen Rennpisten und das riesige Starterfeld je Bewerb. Die Pistenqualität soll für über 250 Starterinnen und Starter pro Bewerb geeignet sein. Für eine erfolgreiche Durchführung dieser Weltmeisterschaft ist daher die Zusammenarbeit und Unterstützung seitens der Wirtschaft, des Tourismus, aber auch seitens der öffentlichen Hand eine wichtige Voraussetzung. Ein 30-köpfiges OK-Team ist seit Monaten mit den Vorbereitungsarbeiten beschäftigt“, so Robert Fahrnberger, Obmann Schiclub Göstling-Hochkar.

„Masters“ sind Sportlerinnen und Sportler ab einem Alter von 30 Jahren, die zusätzlich bei der FIS eine eigene Startlizenz für die Teilnahme an internationalen FIS-Masters-Skirennen abgeschlossen haben. Analog zum Alpinen FIS Skiweltcup gibt es auch im Masters-Skisport einen weltweiten FIS-Masters-Cup, welcher jährlich an die 55 Masters-Skiveranstaltungen weltweit in zirka 20 Skidestinationen umfasst. Der jährliche Höhepunkt im Masters-Ski-Sport ist das FIS Weltkriterium der Masters Ski-Alpin – auch als Masters-Ski-WM bezeichnet – das im Jahr 2023 nun eben in Niederösterreich stattfindet. Damit reiht sich die Region Göstling-Hochkar neben sehr prominenten Veranstaltern, wie Mammoth Mountain (USA) oder St. Moritz (SUI), abermals in die prestigeträchtige Veranstaltungsreihe ein.

Weitere Informationen: SPORTLAND Niederösterreich, Patrick Pfaller, Tel.: +43 2742 9000 19876 / +43 676 812 19876, patrick.pfaller @ noe.co.at oder Büro Landesrat Jochen Danninger, Andreas Csar, Tel.: 02742/9005-12253, andreas.csar @ noel.gv.at

