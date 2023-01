Oö. Volksblatt: "(Zu) behutsam" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 17. Jänner 2023

Linz (OTS) - Die Diözese Linz hat vor drei Jahren begonnen, ihre Pfarrstruktur zu ändern und es wird noch einige Jahre dauern, bis dies abgeschlossen ist. Der Prozess ist also durchaus behutsam aufgesetzt, gilt es doch möglichst wenig Porzellan zu zerschlagen. Denn eine Institution, die dermaßen vom ehrenamtlichen Engagement abhängig ist, kann sich keine Elefanten-Methode leisten. Trotzdem wird es wohl auch bei diesem Prozess zu „Erosionen“ kommen. Der eine wird bei dieser Entwicklung nicht mitwollen und der anderen ist es zu behutsam (sie hätte sich mehr und mutigere Schritte erwartet) und beide könnten sich aus dem kirchlichen Leben zurückziehen. Bischof Manfred Scheuer erklärte schon bei seiner Amtseinführung, dass die Kirche „in Zukunft ärmer sein“ werde — in materieller und personeller Hinsicht, aber „auch ärmer an Bedeutung, Macht und Einfluss, vielleicht aber näher am Evangelium“. Die Reform war notwendig und ist einerseits dem Priestermangel geschuldet und anderseits stammt die Struktur auch aus längst vergangener Zeit und der Überlegung, dass man in den Gottesdienst nicht mehr als eine Stunde zu Fuß gehen sollte — umgerechnet fünf Minuten mit dem Auto.



Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at