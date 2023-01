Vittaverse, der neue Trading-Broker, revolutioniert die Branche mit Copy-Trading, kostenlosen Trading-Challenges und lukrativen Anmelde-Boni auf seiner Multi-Asset-Plattform

Vittaverse, eine leistungsstarke Multi-Asset-Trading-Plattform mit einer breiten Palette von Trading-Tools, gibt ihre offizielle Einführung bekannt.

Die Plattform von Vittaverse richtet sich an alle, die am Trading interessiert sind, ungeachtet ihres Fachwissens, ihrer Kenntnis der verschiedenen Arten von Trading oder ihres Standorts. Sie sorgt für frischen Wind, sowohl für Anfänger als auch erfahrene Trader, und stellt Nutzern alle Tools zur Verfügung, die für den Erfolg erforderlich sind.

Die Multi-Asset-Plattform bietet Trading-Paare zu Devisen, Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen, ETFs und Indizes und ermöglicht Tradern die Auswahl ihrer bevorzugten Produkte – alles auf einer Plattform. Darüber hinaus bietet Vittaverse seine hochmoderne Copy-Trading-Technologie an, die es jedem ermöglicht, ein Strategieanbieter zu werden und seine Trading-Strategie gegen eine Provision oder Gebühr zu verbreiten. Andere Trader können die verfügbaren Strategien durchsuchen und kopieren. Auf diese Weise können sie ohne mühsame Vorarbeit das Investieren genießen.

Vittaverse hält dort nicht an: Es bietet ehrgeizigen und talentierten Tradern aus aller Welt kostenlose, vorfinanzierte Konten an, um mit Trading-Herausforderungen zu beginnen. Seine neuen Nutzer sind angenehm überrascht davon, wie Tradern die Möglichkeit geboten wird, mit einem viel größeren Kontostand zu traden, als ihnen zuvor zur Verfügung stand, sodass sie exponentiell höhere Gewinne erzielen können, ohne die üblichen Hebelrisiken einzugehen.

Vittaverse hat seine Plattform gerade erst eingeführt und bietet einige einzigartige Boni für neue Nutzer, die Geld auf seine Plattform einzahlen. Das Unternehmen ist überzeugt, dass 2023 das Jahr sein wird, in dem Vittaverse die Trading-Branche revolutioniert, während es die übliche Unterstützung rund um die Uhr, provisionsfreie Einzahlungen und Abhebungen, Marktzugang und Trading-Engines bereitstellt, was von Tradern mittlerweile erwartet wird.

Der Bonus in gleicher Höhe der Einzahlung bis 50.000 USD* gilt nur für die ersten 5.000 neue Nutzer. Erstellen Sie also ein Konto auf der Website von Vittaverse und zahlen Sie schnell ein, um Ihr Trading-Erlebnis an der Seite einiger der besten Trader der Welt zu beginnen.

Die Anmeldung bei Vittaverse ist schnell, kostenlos und erfordert keine Angabe personenbezogener Daten (kein KYC), um mit dem Trading beginnen zu können.

Die Unternehmensvertreter von Vittaverse sprachen über ihre Begeisterung rund um die Einführung der Plattform.

„Da wir selbst begeisterte Trader sind, wussten wir, was der Branche fehlt. Wir freuen uns sehr, mit dem Angebot eines bislang unerreichten Hebels und Kundensupport rund um die Uhr die Trading-Community zu revolutionieren, während wir mit unseren kostenlosen Trading-Herausforderungen alle Eintrittsbarrieren beseitigen."

* Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie auf der

Website.



