FPÖ – Amesbauer: Bandenkrieg von Afghanen-Clans ist das Ergebnis der völlig fehlgeleiteten schwarz-rot-grünen Einwanderungspolitik

Solidarität zuallererst mit der österreichischen Bevölkerung!

Wien (OTS) - Unglaubliche Szenen spielten sich Medienberichten zufolge am Sonntagabend am Wiener Praterstern ab. Dabei sollen sich zwei Gruppen von jungen Männern aus Afghanistan einen regelrechten Bandenkrieg mit Schreckschusspistolen und Messern geliefert haben. „Diese untragbaren Zustände sind das Ergebnis der völlig fehlgeleiteten Zuwanderungspolitik von Schwarz, Rot und Grün! Wie kommt die österreichische Bevölkerung dazu, dass ihre Sicherheit durch rivalisierende Afghanen-Clans gefährdet wird?“, kommentierte FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer diese unfassbaren Vorfälle.

„Die Auswirkungen der linken Politik im Bereich der illegalen Masseneinwanderung unter einem völlig fehlgeleiteten Toleranz-Deckmäntelchen werden immer dramatischer und folgenreicher für die heimische Bevölkerung. Nahezu tägliche Berichte über Gewaltverbrechen und sexuelle Übergriffe stehen auf der Tagesordnung. Massenausschreitungen, wie in der Halloweennacht in Linz oder zu Silvester in Deutschland sind die Spitze des Eisbergs“, zeigte Amesbauer auf.

In diesem Zusammenhang forderte der FPÖ-Sicherheitssprecher einmal mehr einen Paradigmenwechsel in der Asyl- und Zuwanderungspolitik: „Schwarz-Rot-Grün fordern Solidarität mit illegalen Zuwanderern aus aller Herren Ländern ein. Nur wir Freiheitliche sind zuallererst mit der österreichischen Bevölkerung solidarisch. Mit deutlich mehr als 100.000 Asylanträgen im Vorjahr, davon mit 22 Prozent die allermeisten aus Afghanistan, ist der Bogen der Verantwortungslosigkeit von ÖVP-Innenminister Karner mehr als überspannt. Die Grenzen müssen geschlossen und das Asylrecht ausgesetzt werden. Karner hätte schon genug allein damit zu tun, jene wieder außer Landes zu schaffen, die schon hier sind, straffällig werden, Bandenkriege führen und sich an Massenausschreitungen beteiligen!“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at