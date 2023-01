FPÖ – Nepp: Ludwigs Wien wird am Praterstern sichtbar

Wien (OTS) - Nach der Schießerei und Messerstecherei unter einer Horde von Afghanen und Staatenlosen ist klar: Das Wien von SPÖ-Bürgermeister Ludwig wird am Wiener Praterstern besonders deutlich sichtbar. Die Wiener SPÖ lockt mit Geldgeschenken und einer Verhätschelungspolitik illegale Migranten aus aller Herren Länder nach Wien, die dann vielfach kriminell werden. Für solche Gfraster kann es nur zwei Konsequenzen geben: Wegsperren und abschieben. Solange ÖVP, Grüne und SPÖ in Bund und Stadt regieren, wird sich leider nichts ändern und kriminelle Migranten werden uns weiter auf der Nase herumtanzen“, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp.

