FPÖ – Amesbauer: Klebe-Chaoten verursachten zwischen Februar und November 32 Polizeieinsätze und bekamen 263 Anzeigen!

Es braucht Strafverschärfungen gegen diese Klimaextremisten

Wien (OTS) - Im Zeitraum Februar bis Mitte November 2022 musste die Polizei ganze 32 Mal zu Straßenblockaden durch sogenannte „Klima-Aktivisten“ anrücken, wie aus einer Anfragebeantwortung von ÖVP-Innenminister Karner an den FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer hervorgeht. „Das bedeutet 32 Mal in knapp zehn Monaten verursachten diese Extremisten Megastaus, die nicht nur Unmengen an zusätzliches CO2 bedeuten, sondern auch völlig unnötig am Nervenkostüm der rechtschaffenen, arbeitenden österreichischen Bevölkerung sägen. Mit diesem sinnlosen Terror muss Schluss gemacht werden“, kommentierte Amesbauer die Beantwortung aus dem Innenministerium.

Bei diesen 32 Polizeieinsätzen sei es demnach zu 263 Anzeigen gekommen, wobei es sich zumeist um Verwaltungsübertretungen nach dem Versammlungsgesetz oder nach der Straßenverkehrsordnung gehandelt haben dürfte. Der FPÖ-Sicherheitssprecher meinte dazu: „Es braucht Strafverschärfungen gegen diese Klimaextremisten. Es kann nicht sein, dass sich zigtausende Menschen mehrmals im Monat einem riesigen Verkehrschaos aussetzen müssen, das eine Handvoll ideologisch verblendeter Extremisten mutwillig verursacht hat.“

„Das Problem ist, dass die ÖVP mit den Freunden dieser Klimaextremisten in einer Koalition sitzt und sich, wie in vielen anderen Themen auch, am Nasenring durch die Manege ziehen lässt. Anstatt sich vernünftigerweise gegen diese Klimaextremisten auf die Seite der österreichischen Bevölkerung zu stellen und unseren Anträgen zuzustimmen“, betonte Amesbauer und bekräftigte abschließend die freiheitliche Forderung nach Beobachtung durch den Verfassungsschutz: „Diese immer radikaler agierende ‚Letzte Generation‘ sowie deren Finanzierung müssen lückenlos unter Beobachtung gestellt werden!“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at