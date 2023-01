Helga Krismer: „Erfreut über die Fracking-Absage von Leonore Gewessler“

Niederösterreich soll Fracking-Verbot gleich via Sonderlandtag umsetzen

St. Pölten (OTS) - Hoch erfreut zeigt sich die Grüne Landessprecherin Helga Krismer von der aktuellen Ansage der Klimaschutzministerin Leonore Gewessler bezüglich eines Fracking-Verbotes: „Das Lobbying um Schiefergas und Fracking hat im Zuge der aktuellen Energiekrise wieder Fahrt aufgenommen. Dies würde massiv die Klimaneutralität Österreichs bis 2040 gefährden. Fracking verseucht das Grundwasser und trägt zur weiteren Wasserknappheit in der Region bei.“

Seit vielen Jahren unterstützen die Grünen NÖ die örtlichen Proteste der Bevölkerung gegen diese umwelt- und klimaschädlichen Fracking-Pläne und fordern die Unterstützung von den anderen Parteien im Landtag. Fracking benötigt große Mengen an Wasser und steht so in Konkurrenz mit Landwirt:innen, Industrie und Anwohner:innen, die infolge des Klimawandels zum Teil auch mehr Wasser benötigen werden.

„Es liegt nach dieser Ansage von Leonore Gewessler in der Verantwortung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, sich klar auch mit heute von uns geforderten Sonderlandtag gegen Fracking in ihrem Bundesland und das Verbot in die Landesverfassung positionieren und endgültig diese Pläne ad acta zu legen“, schließt Krismer ab.

