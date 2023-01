Digitalisierung auf den Boden gebracht: Der größte European Digital Innovation Hub Österreichs startet – „EDIH InnovATE“

Wien (OTS) - Am 17.02.2023 findet die feierliche Auftaktveranstaltung des größten EDIH Österreichs statt – InnovATE! Als ein österreichischer Digital Innovation Hub für KMU aus Land-, Forst-, Holz-, Energiewirtschaft, Umwelttechnik und der Lebensmittelindustrie, wird InnovATE seit Oktober 2022 auch über das Programm Digital Europe der Europäischen Kommission und dem Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft co-finanziert und darf somit als EDIH InnovATE in der ganzen EU tätig sein.

Kleine und mittlere Unternehmen sind das Rückgrat der österreichischen und europäischen Wirtschaft, treiben Innovation an und tragen wesentlich zu unserem Wohlstand bei. Digitalisierung und Innovationsfähigkeit sind für KMU entscheidend, um im internationalen Wettbewerb jetzt und in Zukunft bestehen zu können und um die Ziele der Europäischen Union, ein nachhaltiges Wirtschaftssystem und eine digitale Transformation, zu erreichen.

Der EDIH InnovATE wird diese Ziele unterstützen und zu einer digitalen, nachhaltigen und fairen europäischen Wirtschaft beitragen.

Dies wird durch die Beschleunigung der digitalen Transformation von KMU in Agrar-, Forst-, Holz- und Energiewirtschaft, sowie in Umwelttechnik und Lebensmittelindustrie, erreicht, indem sich der EDIH InnovATE auf künstliche Intelligenz (KI), cyber-physische Systeme (CPS) und fortgeschrittene digitale Fähigkeiten konzentriert. Das Konsortium des EDIH INNOVATE, bestehend aus Blue Minds Company GmbH, Business Upper Austria (Building Innovation Cluster), DIH InnovATE, FH Salzburg, Josephinum Research, Montanuniversität Leoben, SBA Research, THI TECHHOUSE, Wood K Plus und Wirtschaftsuniversität Wien bietet dabei ein breites Spektrum der digitalen Transformation an, welches von einem kostenlosen Zugang zu Workshops, Testinfrastruktur und Expertise bis hin zur Unterstützung bei der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten reicht.

Zeit und Ort

Die Veranstaltung findet am 17.02.2023 ab 16 Uhr an der Wirtschaftsuniversität Wien im LearningCenter statt. Um Anmeldung wird gebeten unter: www.dih-innovate.at/event

