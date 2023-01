Offener Brief an die Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien im Bundeskanzleramt und an die Bundesregierung

Warum verschwindet Käthe Leichter als Namensgeberin und damit als inhaltliche Ausrichtung wichtiger Frauenpreise in Österreich?

Wien (OTS) - Sehr geehrte Ministerin Mag.a Dr.in Susanne Raab,

sehr geehrte Minister:innen der Österreichischen Bundesregierung!

Käthe Leichter, geborene Marianne Katharina Pick, promovierte 1918 an der Universität Heidelberg. Den Zugang zum Studium der Staatswissenschaften an der Universität Wien, das Frauen verschlossen war, erfocht sie vor dem Reichsgericht. Die Abschlussprüfung ihres Studiums konnte sie als weibliche Kandidatin dort dennoch nicht ablegen. Aufgrund ihrer pazifistischen Aktionen musste Käthe Leichter für ihren Abschluss an die Universität Heidelberg, die Universität ihres Doktorvaters Max Weber, ausweichen. Die Universität Heidelberg hat zu ihrem Gedenken gerade ein Käthe Leichter Forum für Doktorand:innen eröffnet.

Die österreichische Bundesministerin für Frauen und Integration, MMag.a Dr.in Susanne Raab, hat im Gegensatz zur Universität Heidelberg 2022 nicht nur den seit 1992 existierenden Käthe Leichter-Staatspreis für Frauenforschung, Geschlechterforschung und Gleichstellung in der Arbeitswelt abgeschafft, sondern auch vier weitere Käthe Leichter-Preise, die von einzelnen Bundesministerien verliehen wurden, in allgemeine „Frauenpreise“ umgewandelt. Die verbleibenden „Käthe Leichter-Preise“ der ÖNB und der AK Wien wurden in der Einladung zur Preisverleihung am 19. Dezember 2022 nicht einmal mehr als solche ausgewiesen.

Die langjährig tätige Jury der Käthe Leichter-Preise wurde vor vollendete Tatsachen gestellt. Eine inhaltliche nachvollziehbare Begründung, warum es keinen Käthe Leichter-Staatspreis mehr gibt und warum auch die weiteren vier Käthe Leichter-Preise abgeschafft wurden, blieben die Bundesministerin und ihre Kolleg:innen in den beteiligten Ressorts bisher schuldig. Wir erachten die Aktion, den Namen und die Bedeutung Käthe Leichters zum Verschwinden bringen zu wollen, als höchst problematisch. Es handelt sich bei Käthe Leichter um eine der ersten österreichischen Sozialwissenschaftlerinnen. Sie war als Forscherin bereits zu Lebzeiten und nach dem Zweiten Weltkrieg international anerkannt. Einem großbürgerlichen Milieu entstammend, stieß sie im Laufe ihres Lebens aufgrund ihrer Beschäftigung mit sozial benachteiligten Bevölkerungsschichten zur Sozialdemokratie. Als Jüdin und aufgrund ihres politischen Widerstandes wurde sie von den nationalsozialistischen Machthabern ermordet.

Die Käthe Leichter Preis-Jury verlangt daher die Wiederherstellung des Käthe Leichter-Staatspreises und der weiteren Käthe Leichter-Preise.

Die Mitglieder der Jury:

Ao. Universitätsprofessorin Margarete Maria Grandner

Universitätsprofessorin Gabriella Hauch

Drin Ingrid Mairhuber

Vizerektorin TU Wien Maga Anna Steiger

Universitätsprofessorin Doris Weichselbaumer

Mag.a Ingrid Moritz

Mag.a Pia Lichtblau

Käthe Leichter Preisträgerinnen:



Dr.in Traude Kogoj

Univ.Prof.in Mag.a Dr.in Angelika Paseka

Ass-Prof.in Emma Dowling MRes MSc PhD

Univ.-Prof.in i.R. Dr.in Birgit Sauer

Univ. Prof.in i.R. Dr.in Roswith Roth

Prof.in Elfriede Hammerl

Univ.-Prof.in Mag.a Dr.in Anita Ziegerhofer

Mag.a Dr.in Angela Wroblewski

Irmgard Schmidleithner

Univ.-Prof.in Mag.art. Gitti Vasicek

Univ.-Prof.in Mag.a Dr.in Andrea Griesebner

Dr.in Helene Schiffbänker

Prof.in Dr.in Birgit Buchinger MSc

Mag.a Sybille Pirklbauer

Mag.a Dr.in Andrea Ellmeier

Mag.a Christa Schlager

Ph.D. Julia Schuster

Dr.in Heidi Niederkofler

Univ.-Prof.in Brigitte Young, PhD

Ph.D. Alyssa Schneebaum

Dr.in Veronika Helfert

Mag.a Christine Mayrhuber

Mag.a Dr.in Brigitte Halbmayr

Ao.Univ.-Prof.Dr.in Sylvia Hahn

Em. Prof.in Dr DDr h.c. Ruth Wodak, FAcSS

Dr.in Kerstin Witt-Löw

Dr.in Barbara Rohregger

A.o.Univ.Prof.in Dr.in Regine Bendl

Univ.-Doz.in Dr.in Hanna Hacker

DIin Dr.in Brigitte Ratzer

Assoc. Prof.in Dr.in Gerda Neyer

Dr.in Karin Schönpflug

Emer. Univ.-Prof.in Mag.rer.nat. Dr.phil. Dr.rer.nat. Christiane Spiel

Prof.in Dipl.-Ing. Dr.in Christine Zulehner

Doz.in Dr.in Irene Bandhauer-Schöffmann

Dr.in Neda Bei

Univ.-Prof.in Dr.in Waltraud Heindl

Dr.in Laura Wiesböck, Bakk. MA

Univ.Prof.in Dr.in Monika Bernold PD

University Professor Susan Zimmermann

Dr.in Lisa Fischer

Ao. Univ.-Prof.in i.R.Dr.in Karin M. Schmidlechner

Dr.in Mag.a Helga Amesberger

Dr.in Birgitt Haller

Mag.a Heidi Schrodt

Assoz. Univ.-Prof.in Dr.in Elisabeth Greif

Mag.a Dr.in Doris Allhutter

Univ.-Prof.in i.R. Mag.a Dr.in Sieglinde Rosenberger

Dr.in Ulrike Pastner

Univ.-Prof.in i.R. Dr.Dr.h.c.Herta Nagl-Docekal

Prof.in Dr.in Sabine Strasser

Dr.in Lisbeth N. Trallori

Dr.in Katharina Mader

Dr.in Waltraud Ernst M.A.

Univ.-Prof.in Dr.in Renate Ortlieb

Mag.a Dr.in Edeltraud Ranftl

Mag.a Dr.in Elisabeth Anna Günther

Petra Unger, MA

Mag.a Tamara Geisberger

Ao. Univ.-Prof.in i.R. Mag.a Dr.in Ingrid Bauer

Univ.-Prof.in Dr.in Sabine T. Köszegi

Mag.a Hilde Stockhammer

Dr.in Karin Sardadvar

Dr.in Ursula Till-Tentschert

Mag.a Dr.in Li Gerhalter

Univ.-Lektorin Dipl.-Ing.in Dr.in Bente Knoll

Univ.-Prof.in iR Dr.in Gudrun Biffl

Dr.in Eva Cyba

Univ.-Prof.in Dr.in Ursula Floßmann



Rückfragen & Kontakt:

Univ.-Prof.in Gabriella Hauch

Jurymitglied Käthe Leichter Preis

T: +43-1-4277-40827

gabriella.hauch @ univie.ac.at



Ao. Univ.-Prof. Margarete Maria Grandner

T: +43 699 18 54 7172

margarete.grandner @ univie.ac.at



Mag.a iur. Anna Steiger

Jurymitglied Käthe Leichter Preis

T: +43 664 60 58 84111

anna.steiger @ tuwien.ac.at



Dr.in Traude Kogoj

Käthe Leichter Staatspreisträgerin 2018

T: +43 664 61 71 035

traude.kogoj @ oebb.at



Mag.a Ingrid Moritz

Jurymitglied Käthe Leichter Preis

AK Wien – Leiterin Abt. Frauen und Familie

T: +43 664 50 68 038

ingrid.moritz @ akwien.at