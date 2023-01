Schuleinschreibung für die Volksschule in Wien startet

Mehr als 21.000 Taferlklassler im kommenden Schuljahr erwartet

Wien (OTS/RK) - „Der Schulbeginn ist für Kinder eine der aufregendsten Veränderungen in ihrem jungen Leben und beginnt mit der Schuleinschreibung“, sagt Heinrich Himmer, Bildungsdirektor für Wien. „Ich bin stolz auf die vielen großartigen Schulen in Wien und besonders auf die Campusmodelle. Das Wiener Campusmodell ist eine Bildungseinrichtung, die Kindergarten-, Schul- und Freizeitpädagogik an einem Standort umfasst. Zu einem Schultag in einer Ganztagsschule gehören gemeinsames Lernen, Freizeit, Sport und Musik. Die Kinder verbringen viel Zeit miteinander und das fördert wichtige soziale Kompetenzen.“

Mehr als 20.700 Kinder sind in diesem Schuljahr ins Schulleben gestartet, für das kommende Schuljahr wird mit einem neuen Rekord von mehr als 21.000 Schüler:innen gerechnet. Für das Schuljahr 2022/23 wurden 9,1 Prozent mehr Pädagog:innen angestellt, 4,9 Prozent bzw. 359 Pädagog:innen davon an Volksschulen. Die Kinder lernen an 227 öffentliche und 51 privaten Volksschulen, davon sind rund 100 Wiener Campusmodelle und jedes Jahr kommen rund 10 weitere Campusschulen dazu.

Die Einschreibung für die 1. Klassen der Volksschulen findet für das Schuljahr 2022/23 in der Zeit vom 16. Jänner bis 27. Jänner 2023 an jeder öffentlichen Volksschule oder privaten Volksschule mit dauerhaftem Öffentlichkeitsrecht (nicht an Privatschulen mit eigenem Organisationsstatut) statt.

Digitalisierung in der Volksschule

„Eine altersgerechte digitale Bildung im Volksschulalter ist im 21. Jahrhundert für das Grundverständnis der Kinder sehr wichtig und mir ein besonderes Anliegen. Mit der cody21 interaktiven Videoserie haben wir die Möglichkeit gefunden, wie Volksschulkinder qualitativ hochwertig die dringend notwendige Einführung in die Grundlagen der digitalen Welt bekommen können. cody21 erleichtert Pädagoginnen und Pädagogen sowie den Schulleitungen die Arbeit zu diesem Thema. Die Videos decken den gesamten digitalen Unterricht - mit Erklärungen, Geschichten, Aufgaben und Lösungen – ab“, betont Himmer.

Die Bildungsdirektion für Wien hat sich gemeinsam mit A1 digital.campus zum Ziel gesetzt, mit dem Bildungsangebot cody21 der Kinderprogrammierschule acodemy die digitale Kompetenz an den Wiener Volksschulen zu fördern. Die interaktive Videoserie cody21 integriert digitale Bildung spielerisch und ohne Vorkenntnisse in den Unterricht. In über 1.000 cody21-Workshops haben mehr als 20.000 Kinder digitale Bildung bekommen.

Die cody21 Folgen können zeitlich flexibel abgerufen und für die Klasse abgespielt werden. Es gibt altersgruppengerechte Erklärungen, Aufgaben und Lösungen zu Fragen wie ‚Wie funktionieren Computer?‘ oder ‚Wie verhalte ich mich richtig im Internet?'

100 Jahre Bildung für Wien

Schwerpunkte im Rahmen von „100 Jahre Bildung für Wien“ sind neben der Wiener Ganztagsschule auch Mehrsprachigkeit, Elternarbeit, Mitgestaltung, Inklusion und Nachhaltigkeit. So entstand etwa im Rahmen des Pilotprojekts ‚Klimabeauftragte‘ ein Lehrer:innennetzwerk von rund 25 Lehrer:innen mit dem Ziel, das Thema an den Schulen zu verankern und die notwendigen Rahmenbedingungen für nachhaltige Entwicklung zu schaffen.

Alle Informationen rund um die Schuleinschreibung und einem Erklärvideo finden Sie unter https://www.bildung-wien.gv.at/.

Einen Überblick über die Wiener Schulen erhalten Sie im Wiener Schulführer und im Internet unter https://schulfuehrer.bildung-wien.gv.at.

