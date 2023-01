Arbeitsmarktstrategie 2021 bis 2027: Schwerpunkte Qualifizierung und Beschäftigung

LR Eichtinger, GF Etlinger: Insgesamt konnten wir bereits 1.100 Menschen in den Pflegebereich vermitteln

St. Pölten (OTS) - Im Zuge einer Pressekonferenz in St. Pölten informierten am heutigen Montag Landesrat Martin Eichtinger und MAG Geschäftsführer Martin Etlinger über die Arbeitsmarktstrategie 2021 bis 2027 und die geplanten Maßnahmen. Die MAG Menschen und Arbeit GmbH ist eine wichtige Drehscheibe für Beruf, Arbeit, Weiterbildung und Kompetenzorientierung im Bundesland Niederösterreich.

Niederösterreich verzeichnet bereits seit 22 Monaten in Folge einen Rückgang der Arbeitslosigkeit. Niedriger war die Arbeitslosenquote in Niederösterreich zuletzt vor 22 Jahren im Dezember 2000. „Dass unsere Situation am Arbeitsmarkt so stabil ist, liegt auch daran, dass wir seit jeher eine sehr aktive Arbeitsmarktpolitik verfolgen und mit den Sozialpartnern und dem Arbeitsmarktservice gemeinsam passgenaue Maßnahmen setzen“, sagte Eichtinger, der auch betonte: „Unser Ziel ist es, unseren Landsleuten am Arbeitsmarkt eine Perspektive zu geben.“ Niederösterreich habe im Rahmen seiner Arbeitsmarktpolitik gemeinsam mit dem AMS im Jahr 2022 insgesamt 13 gemeinnützige Beschäftigungsprojekte und ein Qualifizierungsprojekt flächendeckend im ganzen Bundesland gefördert, so der Landesrat.

Niederösterreich verzeichnet den stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit im Österreich-Vergleich. Zudem ist Niederösterreich beim Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit Spitzenreiter unter den Bundesländern. „Wir wollen diesen erfolgreichen Weg konsequent weitergehen und unsere Landsleute weiterhin zielgerichtet dort unterstützen, wo sie es brauchen. Darum haben wir die Maßnahme ‚Generationen in Arbeit‘ ins Leben gerufen, wo ein Fokus auf das alternsgerechte Arbeiten gelegt wird. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollen möglichst lange und zufrieden im Unternehmen bleiben.“ Um dieses Thema heuer weiter voranzutreiben, habe das Land das Service der NÖ Karenzberatung um die Initiative „Generationen in Arbeit – Arbeit und Leben im Fokus“ erweitert, meinte er. Die zwölf Expertinnen und Experten der MAG beraten dazu ab sofort kostenlos unter der Nummer 02742/9005-19200, wie Familie und Beruf am besten mit einer Bildungskarenz vereinbart werden kann.

Geschäftsführer Etlinger führte aus: „Auftrag der MAG Menschen und Arbeit GmbH ist es, die Landsleute bei Fragen hinsichtlich der Themen Arbeit und Beruf zu beraten und zu unterstützen und sie auf ihrem Weg zu begleiten. Wir unterstützen aber auch die Betriebe, qualifiziertes Personal zu bekommen, zu halten und weiterzuentwickeln. Ein erster guter Einstieg in Richtung Bildungsberatung ist unser digitaler Kompetenzkompass, der unter www.noe-kompetenzkompass.at abrufbar ist und der bereits von 43.500 Personen abgeschlossen wurde.“

Ein häufiges Thema derzeit ist natürlich der Gesundheits- und Pflegebereich. Im Rahmen der NÖ Koordinationsstelle für Pflegeberufe, die bei der MAG Menschen und Arbeit GmbH angesiedelt ist, wurden bereits fast 4.000 interessierte Personen seit Mai 2020 beraten. „Insgesamt konnten wir bereits 1.100 Menschen in den Pflegebereich vermitteln“, so Etlinger.

