REMINDER: Neuvergabe Foresight und Technikfolgenabschätzung für das Parlament

Pressekonferenz im neu sanierten Parlamentsgebäude, 19. Jänner 2023, 10.00 Uhr

Wien (PK) - Die erste Pressekonferenz im neu sanierten und eröffneten Parlamentsgebäude wird sich den zukünftigen technologischen Entwicklungen für die Gesellschaft widmen. Nach einem EU-weiten Vergabeverfahren hat das Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) den Zuschlag erhalten, das Parlament weiterhin mit Expertise aus Foresight und Technikfolgenabschätzung zu versorgen. Im Rahmen einer Pressekonferenz mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, dem Vorsitzenden des Ausschusses für Forschung, Innovation und Digitalisierung Christian Hafenecker, dem Direktor des Instituts für Technikfolgen-Abschätzung Michael Nentwich und Parlamentsdirektor Harald Dossi wird der neue Vertragspartner für die kommenden Jahre vorgestellt.

Das Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA) der ÖAW liefert in Kooperation mit dem AIT - Austrian Institute of Technology seit 2017 Monitoringberichte sowie beauftragte Studien. 2022 wurde eine Neuausschreibung der Unterstützungsleistung vergaberechtlich erforderlich. Am 22.11.2022 erhielt der Bieter ITA-ÖAW den Zuschlag.

Pressekonferenz zur Neuvergabe Foresight und Technikfolgenabschätzung für das Parlament.

Zeit: Donnerstag, 19. Jänner 2023, 10.00 Uhr

Ort: Parlament, Auditorium

