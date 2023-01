„Live@RKH: doppelfinger“ am 25. Jänner im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Clemens Bäre alias doppelfinger hüllt am Mittwoch, den 25. Jänner (20.00 Uhr) das „Live@RKH“-Publikum im ORF RadioKulturhaus mit Mundharmonika-Spiel und 80er-Springsteen-Gitarren in eine warme Decke voller Nostalgie.

Im RadioKulturhaus ist doppelfinger in seltener Besetzung zu hören:

Clemens Bäre spielt mit Lukas Lauermann (Cello) und Michael Stark (Keyboard). doppelfinger hat im März 2022 sein Debütalbum „by design“ veröffentlicht, das sich zwischen Kammerpop und Folk bewegt. Die melancholisch-nachdenklichen Songs handeln von kleineren und größeren Krisen einer Existenz, ohne dabei in völlige Hoffnungslosigkeit zu entgleiten. An mancher Stelle scheint die Musik einem vergangenen Jahrzehnt zu entstammen: mit Mundharmonika-Spiel, 60er-Witmark-Tape-Sound oder 80er-Springsteen-Gitarren. doppelfingers Musik kann damit fast als Antithese zum schnelllebigen, opulenten Pop-Zeitgeist gelesen werden.

Am Mittwoch, den 25. Jänner (20.00 Uhr) gastiert doppelfinger im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses. Der Eintritt beträgt EUR 19,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Bernadette Aigner

01 87878/19121

bernadette.aigner @ orf.at