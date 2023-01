Helga Krismer fordert Sonderlandtag in Niederösterreich

Grüne Spitzenkandidatin fordert Klarheit im Land vor Wahltag: Ja zu Klima-Energiepolitik und Nein zur FPÖ in der Regierung

St. Pölten (OTS) - Einen neuen Ansatz in einer Wahlauseinandersetzung bringt Helga Krismer ins Spiel. Die Grüne Spitzenkandidatin bemüht sich mittels Sonderlandtag noch vor dem Wahltag Klarheit in den wichtigen Zukunftsfragen, zu denen sich alle Parteien bereits positioniert haben, herbeizuschaffen:

„Im Intensivwahlkampf geht es bei allen Medienanfragen zentral um zwei Punkte: einerseits Klima- und Energiepolitik und anderseits die Zusammensetzung der neuen Landesregierung“, möchte Helga Krismer keine Zeit verlieren. Die Landtagsabgeordneten sind bis zur Konstituierung, also der Angelobung der neuen Abgeordneten, in Funktion. Es haben sich auch alle dazu bekannt, dass bis zum Schluss gearbeitet wird. „Die Klimakrise lässt und keine Verschnaufpause. Insofern möchten wir in der Klima- und Energiefrage Klarheit in drei Punkten: Das Fracking-Verbot in die Landesverfassung hieven, die Ausdehnung der vorhandenen Windkraftzonen sofort beauftragen (damit könnten 100 Windkraftanlagen schneller errichtet werden) und Großeinkauf von Photovoltaik, damit in kürzester Zeit auf jedem öffentlichen Gebäude (Land und Gemeinden) Photovoltaik Strom produziert wird.

Der zweite höchst notwendige Punkt ist die Abschaffung des Proporzsystems und da müssen jetzt alle Farbe bekennen: Für die GRÜNEN steht fest, die FPÖ und Udo Landbauer sollten einer neuen Landesregierung nicht angehören. Der Politik des ewig-gestrigen und des Aufhetzens hat in der Landesregierung keinen Platz. Mit den GRÜNEN wird es keinen Udo Landbauer in der Landesregierung geben, stellt Helga Krismer das Vorhaben genauer vor. Es sollte für die WählerInnen klar sein, wer in der Landesregierung ist und wer in Opposition, fordert Krismer abschließend. Die Grüne wird die anderen Parteien um Mitunterfertigung des Antrages ersuchen.

