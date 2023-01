Nominierungsstart für Österreichs beste Steuerberater:innen 2023

Die IFA AG und „Die Presse“ prämieren zum neunten Mal die besten Steuerberater:innen Österreichs

Online-Nominierung durch Unternehmer:innen und Freiberufler:innen

Sieben Fachkategorien, Bundesländer-Wertung und zwei Sonderpreise

Österreichs Steuerberater:innen leisten mit ihrer Arbeit einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg von Unternehmen, Freiberufler:innen und auch privaten Investor:innen. Um Spitzenleistungen österreichischer Steuerfachexpert:innen zu würdigen, verleiht die IFA AG auch 2023 gemeinsam mit der Tageszeitung „Die Presse“ sowie Kooperationspartner LexisNexis den renommierten „Steuerberater:in Award“. Bereits zum neunten Mal können Unternehmer:innen und Freiberufler:innen unter https://steuerberateraward.ifa.at die Steuerberater:innen ihres Vertrauens für das Rennen um die begehrten Trophäen nominieren. Online-Nominierungen sind ab sofort bis einschließlich 2. April möglich. Die feierliche Preisverleihung findet im Mai in den Wiener Sofiensälen statt.

„Im Vorjahr wurde mit 25.649 Nominierungen ein neuer Rekord erreicht. Die enorme Beteiligung durch Unternehmer:innen und Freiberufler:innen unterstreicht höchste Wertschätzung für die Kompetenz der Steuerberater:innen und den Stellenwert des Awards. Wir freuen uns sehr darauf, heuer bereits zum neunten Mal in Folge Höchstleistungen und Einsatz der österreichischen Steuerfachexpert:innen zu ehren“, erklärt Michael Baert, Vorstand der IFA AG.

Die Preisträger:innen werden in sieben Fachkategorien gekürt:



Umgründungen

Private Clients

Immobilien- und Bauwirtschaft

Kleine und mittlere Unternehmen

Freie Berufe

Internationales und Konzernsteuerrecht

Tourismus und Hotellerie

Nach Abschluss der Nominierungsphase wird auf Basis der Einreichungen eine Shortlist erstellt. Die Kür der Gewinner:innen erfolgt nach Bewertung durch eine Fachjury aus hochkarätigen Expert:innen der Immobilien-, Banken- und Finanzbranche. In der Kategorie „Allrounder Bundesland“ werden die neun Preisträger:innen ausschließlich auf Basis der Anzahl der Nominierungen ausgewählt. Es handelt sich um einen reinen Publikumspreis, eine Besonderheit des „Steuerberater:in Awards“.

Zusätzlich werden zwei Sonderpreise verliehen: Die Auszeichnung für das „Lebenswerk“ würdigt herausragende Leistungen des gesamten beruflichen Wirkens von Steuerfachexpert:innen. In Kooperation mit der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer wird zudem der „Rookie of the Year“-Award für die beste Steuerberater-Prüfung des Jahres verliehen. Diese Auszeichnung war in der Vergangenheit oft ein wichtiger Startschuss für bemerkenswerte Karrieren.

Mehr Informationen erhalten Sie unter https://steuerberateraward.ifa.at

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Als der Manager für direkte Immobilieninvestments ermöglicht die IFA AG vorwiegend privaten, aber auch institutionellen Investor:innen seit mehr als vier Jahrzehnten, in Immobilien zu investieren. Die IFA AG ist der größte Anbieter für Direktimmobilieninvestments in Österreich und hat bis dato rund 500 Projekte erfolgreich realisiert und verwaltet über 2,6 Milliarden Euro für mehr als 7.800 Investor:innen. Der Projekthorizont reicht österreichweit von geförderten Wohnbauentwicklungsprojekten über exklusive Prime-Immobilien mit historischer Architektur bis hin zu impulsgebenden Quartiersentwicklungen und Anleiheemissionen. Die IFA AG ist eine Tochter von SORAVIA, einem der führenden Immobilienkonzerne in Österreich und Deutschland mit über 140 Jahren Erfahrung und einem realisierten Projektvolumen von über 7 Milliarden Euro. Als Teil der SORAVIA-Gruppe deckt die IFA AG die komplette Immobilien-Wertschöpfungskette ab und bietet Anleger:innen solide und nachhaltige mittel-, kurz- und langfristige Investitionsmöglichkeiten ab 10.000 Euro. www.ifa.at

