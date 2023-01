Bürger:innen aus dem ganzen Land erkundeten ihr Hohes Haus

Großer Andrang bei Tagen der offenen Tür im wiedereröffneten Parlament

Wien (PK) - An diesem Wochenende öffnete das historische Parlamentsgebäude erstmals nach seiner fünfjährigen Sanierung wieder seine Tore für Besucher:innen. Das Interesse war groß: Tausende Gäste kamen an den Tagen der offenen Tür ins sanierte Hohe Haus.

Parlament verbindet - so lautete das Motto des Wochenendes. Und so war es auch: Bürger:innen aus ganz Österreich nutzten ebenso wie Gäste aus dem Ausland die Gelegenheit, das neue, alte Parlamentsgebäude wieder zu entdecken oder ganz neu kennenzulernen. Sie erkundeten die architektonischen Neuerungen sowie die sorgfältig restaurierten historischen Bereiche und bekamen einen Vorgeschmack auf die zahlreichen neuen Angebote für Besucher:innen.

Die Schlange reichte zeitweise weit um das Gebäude herum und bis in die Stadiongasse hinein. Aufgrund des großen Andrangs wurden an beiden Tagen die Öffnungszeiten verlängert. Bereits am Samstag wurden im Rahmen der architektonischen Möglichkeiten Maßnahmen zur Einlassbeschleunigung getroffen. Am Sonntag wurde eine zusätzliche Zutrittsmöglichkeit geschaffen.

Ein Rundgang durch das sanierte Haus

Viele Gäste auf der Rampe des Parlaments prägten das Bild an diesem Wochenende. Denn der Eingang erfolgte - wie auch bei den Tagen der offenen Tür vor der Sanierung - über den Zentralportikus. Das ist jenes Haupttor, über das sonst Staats- und Ehrengäste das Haus betreten. Nach dem Eingang führte der Rundgang zuerst in den Nationalratssaal. Er wurde aus Gründen der Barrierefreiheit abgeflacht, die Bänke im Plenum und das Redner:innenpult neu angeordnet. Ein Blick nach oben zeigte eines der Highlights der Sanierung: die neu errichtete Glaskuppel mit einer Fläche von 550 Quadratmetern.

Als nächstes ging es in den neuen Sitzungssaal des Bundesrats. Die Länderkammer tritt künftig in einem Saal zusammen, der früher vorrangig für Budgetausschüsse genutzt wurde. Ins Auge stechen hier unter anderem die großen Radluster an der Decke. Sie wurden von Theophil Hansen entworfen und nun im Zuge der Sanierung restauriert und mit LED-Technik nachgerüstet. Nach einem Abstecher in den Empfangssalon, in dem am Sonntag Preisträger:innen des österreichischen Jugendmusikwettbewerbs "prima la musica" am angemieteten Bösendorfer-Flügel spielten, führte die Runde weiter in den Bundesversammlungssaal. Der Saal stammt noch aus der Entstehungszeit des Gebäudes unter Theophil Hansen und wurde nun von Spezialist:innen sorgfältig restauriert. Hier wird am 26. Jänner die Angelobung von Alexander Van der Bellen zu seiner zweiten Amtszeit als Bundespräsident stattfinden.

In der Beletage waren Abstecher in die Büros der Präsident:innen von Nationalrat und Bundesrat möglich. Außerdem gab es die Gelegenheit, in der Säulenhalle mit Vertreter:innen aller Parlamentsfraktionen zusammenzutreffen.

In der nächsten Station - dem verglasten Plenarium direkt unter der Kuppel im Nationalratssaal - ist die Demokratiewerkstatt des Parlaments beheimatet. Die neuen Räumlichkeiten wurden am Samstag mit einem Workshop mit Schüler:innen zwischen elf und 15 Jahren samt Gesprächsrunde mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka eingeweiht. An beiden Tagen wurden hier außerdem zwei besondere Souvenirs angeboten. Ein speziell angefertigtes Philatelie-Set der Österreichischen Post AG konnte hier mit einem exklusiven Ersttagsstempel erworben werden. Die Münze Österreich AG bot die Fünf-Euro-Demokratiemünze zum Tausch an.

Zum Schluss wartete noch ein Highlight auf die Gäste der Tage der offenen Tür: das neue Besucher:innenzentrum "Demokratikum - Erlebnis Parlament" mit seinen 27 interaktiven Medienstationen auf insgesamt rund 1.500 Quadratmetern. Hier im Erdgeschoß konnten Besucher:innen außerdem das unter dem Nationalratssaal neu gebaute Lokal 1 besichtigen. Es wird künftig für Ausschüsse und Untersuchungsausschusse genutzt. Auch die Bibliothek stand offen für einen Besuch. Neben dem Lesesaal ist dort nun auch das Mittelmagazin für Benutzer:innen zugänglich. (Schluss Tage der offenen Tür) kar

HINWEIS: Fotos von den Tagen der offenen Tür werden laufend auf einer Plattform veröffentlicht.

Ausgewählte Fotos von den Eröffnungstagen am Samstag und Sonntag finden Sie zudem im Webportal des Parlaments. Weitere Informationen, Fotos und Videos zum Parlament und seiner Sanierung gibt es in einer multimedialen Pressemappe sowie unter www.oeparl2023.at.

