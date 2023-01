Stellungnahme von Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer zur Anklage gegen Schauspieler Florian Teichtmeister

Wien (OTS) - "Ich bin zutiefst erschüttert angesichts der Ermittlungsergebnisse und des anstehenden Strafverfahrens gegen Florian Teichtmeister. Die gestern erschienen Medienberichte sind schockierend – derartiges Verhalten hat in den Bundestheatern keinen Platz, genauso wenig wie in Kunst und Kultur allgemein sowie in allen anderen Gesellschaftsbereichen", so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

"Das BMKÖS hat gestern umgehend die Bundestheater-Holding mit der Erstellung einer umfassenden Chronologie der Informationsflüsse im Konzern beauftragt, um sicherzustellen, ob hier auf allen Ebenen korrekt und mit der nötigen Sorgfalt gehandelt wurde. Diese Prozesse werden auch einer Prüfung durch einen externen Gutachter unterzogen."

