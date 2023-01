FPÖ künftig mit Generalsekretärs-Duo Michael Schnedlitz/Christian Hafenecker

Kickl: „Wir wollen die Schlagzahl verdoppeln!“

Wiener Neustadt (OTS) - Im Vorfeld des morgen stattfindenden Neujahrstreffen fand heute Abend eine Sitzung der Bundesparteileitung der Freiheitlichen Partei in Wiener Neustadt statt. Im Zuge dieser Sitzung wurde beschlossen, dass die FPÖ ab sofort mit zwei Generalsekretären durchstarten wird. Neben NAbg. Michael Schnedlitz wurde heute auch NAbg. Christian Hafenecker in diese Funktion gewählt. Die Landesparteileitung der FPÖ fasste diesen Beschluss einstimmig. „Die beiden werden sich die Arbeit aber nicht aufteilen, sondern sie sind dafür verantwortlich, dass die FPÖ die Schlagzahl verdoppeln wird“, begründete FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Herbert Kickl die Entscheidung.

„Wir kommen 2023 in eine neue Phase. Die Phase des Wiedererstarkens liegt hinter der Partei. Jetzt können wir aus der Möglichkeit Wirklichkeit machen. Unsere große Absicht ist es, den Ländern von Bundesseite die größtmögliche Unterstützung zu leisten, aber ein starkes Generalsekretariat ist auch eine Voraussetzung für einen erfolgreichen Nationalratswahlkampf. Wir brauchen ein erprobtes und schlagkräftiges Team. Mit Michael Schnedlitz und Christian Hafenecker haben wir ein politisch erfahrenes Team, das gut zusammenarbeitet und 200 Prozent Einsatz für die Bevölkerung bringt“, so Kickl.

„Wir spielen im neuen Jahr auf Sieg! Das Generalsekretariat nimmt dabei eine wichtige Rolle ein. Wir wollen alle PS aus der Partei herausholen und auf die Straße bringen. Zwei Generalsekretäre bedeuten doppelt so viele Möglichkeiten, mit den Menschen in Kontakt zu treten, doppelt so viele Initiativen, doppelt so viele Ideen, einfach doppelte Schlagkraft!“, betonte NAbg. Michael Schnedlitz, der gemeinsam mit Bundesparteiobmann Herbert Kickl den Vorschlag eingebracht hat.

Christian Hafenecker bedankte sich bei den Mitgliedern des Bundesparteipräsidiums für den großen Vertrauensbeweis: „Ich werde mein Bestes tun, um diese doppelten PS auf die Straße zu bringen und bin zuversichtlich, dass ich gemeinsam mit Michael Schnedlitz hier die Aufgabe zur weiteren positiven Entwicklung der FPÖ meistern werde.“





Steckbrief Christian Hafenecker:

Christian Hafenecker wurde am 11. August 1980 in Mödling geboren. Er besuchte die Hauptschule in Hainfeld und anschließend das Militärrealgymnasium Wiener Neustadt. Danach begann er eine Lehre zum Landmaschinenmechaniker, die er erfolgreich abschloss. 2002 legte Hafenecker die Berufsreifeprüfung ab. 2014 absolvierte er den FH-Lehrgang „Führung, Politik und Management“.

Seit dem Jahr 2000 gehört er dem Gemeinderat von Kaumberg an. Seit 2005 ist er Bezirksparteiobmann der FPÖ Lilienfeld. 2010 bis 2013 war Hafenecker Abgeordneter zum niederösterreichischen Landtag. Nach wenigen Monaten im Bundesrat Mitte 2013 wurde er im Oktober als Abgeordneter zum Nationalrat angelobt, dem er seitdem durchgehend bis heute angehört. Im November 2017 war Hafenecker Chefverhandler des FPÖ-Teams für den Bereich Verkehr und Infrastruktur. Von Mai 2018 bis Jänner 2020 übte Hafenecker bereits die Funktion des Generalsekretärs der FPÖ aus.

Erste Meriten im Bereich der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse verdiente sich Hafenecker ab 2015 im so sogenannten „Hypo-Untersuchungsausschuss“. 2020 und 2021 war er freiheitlicher Fraktionsobmann im „Ibiza-Untersuchungsausschuss“ (2020-2021) – ebenso wie jetzt im zu Ende gehenden „ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss“.

Christian Hafenecker ist verheiratet, Vater von drei Kindern und lebt in Kaumberg (Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich). In seiner Freizeit engagiert er sich ehrenamtlich in zahlreichen Vereinen und ist leidenschaftlicher Drohnenpilot.

