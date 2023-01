Blimlinger gratuliert Petra Schaper Rinkel zur Wahl zur Rektorin der Angewandten

Die Wissenschaftssprecherin der Grünen freut sich über die erste Frau an der Spitze der Angewandten

Wien (OTS) - „Es freut mich sehr, dass der Universitätsrat mit Petra Schaper Rinkel

erstmals in der traditionsreichen Geschichte der Angewandten eine Frau

zur Rektorin gewählt hat und dem Vorschlag des Senats gefolgt ist. Die

Innovationsforscherin und ehemalige Vizerektorin der Universität Graz

übernimmt eine ausgezeichnet profilierte Universität. Kunst und

Wissenschaft sowie Inter- und Transdisziplinarität weiter zu entwickeln,

wird die große Herausforderung für die nächsten Jahre sein. Die

Angewandte wird auch in Zukunft gesellschaftliches Engagement in den

Mittelpunkt stellen, wie Petra Schaper Rinkel in einer ersten Aussendung

klar macht“, ist die Wissenschaftssprecherin der Grünen, Eva Blimlinger,

erfreut.

