Petra Schaper Rinkel zur Rektorin der Universität für angewandte Kunst Wien gewählt

Funktionsperiode beginnt ab 1. Oktober 2023

Wien (OTS) - Der Universitätsrat hat in seiner Sitzung von 12. Jänner 2023 Frau Univ.Prof. Petra Schaper Rinkel für die kommende vierjährige Funktionsperiode zur neuen Rektorin der Universität für angewandte Kunst Wien gewählt. Schaper-Rinkel wird am 1. Oktober 2023 Gerald Bast, dem langjährigen Rektor der Angewandten, nachfolgen und mit ihr wird erstmals eine Frau an der Spitze der Universität für angewandte Kunst Wien stehen. Der Universitätsrat folgte bei seiner Entscheidung dem Vorschlag des Senats.

Thomas Jakoubek, Vorsitzender des Universitätsrats, freut sich sehr, dass mit Petra Schaper Rinkel eine renommierte und engagierte Innovationsforscherin die Leitung der Universität übernehmen wird. "Wir sind davon überzeugt, dass mit Petra Schaper Rinkel der zukunftsweisende Weg der Angewandten weitergegangen wird und sie darüber hinaus neue Akzente setzten wird, die die erfolgreiche Weiterentwicklung der Angewandten sichern", führt Jakoubek aus.

"Die Universität für angewandte Kunst Wien ist einzigartig in ihrer Verbindung der Künste mit interdisziplinärer Forschung und starkem gesellschaftlichen Engagement. Mögliche Zukünfte werden sichtbar und erfahrbar in einer Zusammenarbeit, wie sie an der Angewandten gelebt und gelehrt werden. Diese fantastische Tradition und die starke Zukunftsorientierung der Angewandten möchte ich fortführen", so Petra Schaper Rinkel.

Im Namen des Uni-Rates bedankt sich Thomas Jakoubek bei Rektor Gerald Bast, der mit viel Kraft und Mut zum Neuen, mit Hartnäckigkeit und Leidenschaft die Angewandte seit 2010 führte und führt.

Petra Schaper Rinkel: Petra Schaper Rinkel ist derzeit Professorin für Wissenschafts- und Technikforschung des digitalen Wandels an der Universität Graz und betreibt dort seit 2019 interdisziplinäre Forschung zum digitalen Wandel. Sie zeichnet in dieser Funktion auch für das Konzept und die Gründung des IDea_Lab – Das interdisziplinäre digitale Labor der Universität Graz verantwortlich. Von 2019 bis 2022 war Schaper Rinkel als Vizerektorin für Digitalisierung & Internationalisierung der Universität Graz tätig. Ihre beruflichen Stationen davor brachten sie u.a. an das AIT - Austrian Institute of Technology in Wien (2009-2019), an die Technische Universität Berlin, an die Freie Universität Berlin und an die Humboldt-Universität Berlin. Schaper Rinkel ist promovierte Politikwissenschafterin, wirkt z.B. als Vorstandsmitglied im Science Center Netzwerk, als Jurymitglied des Foresight Filmfestivals, Mitglied in International Advisory Boards und Expert:nnenkommissionen sowie als Gutachterin. Schaper-Rinkel kann auf eine umfangreiche Publikations- und engagierte Lehrtätigkeit verweisen sowie auf stete Kommunikation, Vermittlung und Diskussion ihrer Expertise außerhalb der Mauern der Universität.

Universität für angewandte Kunst Wien: An der Universität für angewandte Kunst Wien sind rund 2000 Studierende aktiv. Die Angewandte wurde im Jahr 1867 als k. u. k. Kunstgewerbeschule gegründet und bietet heute eine breites, international ausgerichtetes Spektrum von Studienrichtungen an und eröffnet auch die Möglichkeit zu transdisziplinärem und disziplinenübergreifenden Studieren. Gerald Bast leitet die Universität seit dem Jahr 2000 und wird per 30. September 2023 seine Tätigkeit an der Angewandten beenden.

