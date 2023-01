ORF-„Pressestunde“ mit Johannes Hahn, EU-Kommissar für Haushalt und Verwaltung

Am 15. Jänner um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Europäische Union durchlebt eine Zeit der großen Krisen. Krieg, Teuerung und Fragen nach der Energiesicherheit prägen die Debatten. Johannes Hahn ist in dieser Zeit EU-Haushaltskommissar – einer der mächtigsten Posten in der Union. Wie kommt Europa sicher durch die Krisen? Wie lange reichen die finanziellen Mittel? Was kann die EU zu einem Kriegsende in der Ukraine beitragen? Braucht es eine intensivere Zusammenarbeit in der Verteidigung? Die Österreicherinnen und Österreicher sind besonders EU-skeptisch. Wie kann es gelingen, ihr Vertrauen zu gewinnen? Welche Reformen fordert Hahn, der in der EU-Kommission auch für Verwaltung zuständig ist? Österreichs Regierung sorgt in vergangener Zeit für internationale Schlagzeilen. Sie weigert sich, dem Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien zuzustimmen. Wie kann dieser Konflikt gelöst werden?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 15. Jänner 2023, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Doris Vettermann

„Kronen Zeitung“

und

Peter Fritz

ORF

