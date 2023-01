FPÖ – Nepp: Nach Lauterbach muss auch Ludwig alle Corona-Schikanen beenden

Weg mit Wiener Masken- und Testpflicht

Wien (OTS) - „Nachdem jetzt sogar der deutsche Gesundheitsminister und Corona-Hysteriker Karl Lauterbach die Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr abschafft, bleibt nur mehr SPÖ-Bürgermeister Ludwig in Wien mit seinen Corona-Schikanen übrig“, kritisiert der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp.

Nepp fordert die sofortige Aufhebung der Maskenpflicht in den Wiener Öffis sowie der Testpflicht für Untersuchungen oder Besuche in den Wiener Spitälern und Pflegeinrichtungen. „Die Wiener SPÖ hat mit SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker an der Spitze das Wiener Gesundheitssystem in den Abgrund geführt und versucht noch immer verzweifelt ihr Versagen auf Covid zu schieben. Mit den faulen roten Ausreden muss endlich Schluss sein“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Obmann.

