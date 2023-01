JOBike® Ausblick 2023

JOBike® KAUF oder 1,99% FIXZINS LEASING + JOBike® Versicherung

Wien (OTS) - Als Mobilitätsdienstleister ist JOBike® seit Juni 2017 DER Dienstrad Pionier in Österreich und bietet als Marktführer Gesamtlösungen für Dienstgeber und Unternehmen. Zu Ihren Kunden zählen seit mehreren Jahren Gebrüder Weiss, DPD, Lagermax, Energie Steiermark, Stadtwerke Klagenfurt, die Vinzenz Gruppe und viele weitere Unternehmen. Als langjähriger Partner der BBG setzt JOBike® seit 2020 auch zahlreiche Projekte für öffentliche Auftraggeber in ganz Österreich um.

„Wir beraten und begleiten Dienstgeber und Unternehmen in unterschiedlichen JOBike® Projekten, in denen wir nicht nur die JOBikes österreichweit ausliefern und servicieren, sondern auch das gesamte Projektmanagement, den First Level Support, die gesamte Abwicklung sowie weiterführende Dienstleistungen mitliefern.“

„50% unserer Auftraggeber kaufen die JOBikes mittlerweile bei uns. Großkunden können wir 2023 alternativ ein JOBike® 1,99% FIXZINS LEASING* anbieten. Damit sind die monatlichen Leasingraten für alle Beteiligten transparent und das Nutzungsentgelt für die JOBikerIinnen wird zusätzlich reduziert.“

„Dazu passend gibt es jetzt bei Kauf oder Leasing die neue JOBike® Versicherung*. Diese basiert auf den Kernleistungen Diebstahlschutz mit Neuwertersatz 60 Monate, inkl. Akku-Versicherung & Verschleißteile sowie Unfall- & Pannenschutz.“

„Wir können Bestpreiskonditionen bei JOBike® Kauf, Leasing und Versicherung anbieten, da wir keine Aufschläge einrechnen. Im direkten Preisvergleich bieten wir in Österreich somit das beste Angebot“, so Christian Mussnig, CEO velocitee GmbH.

Ab 2023 wird Christian Mussnig im Führungsteam von Bettina Wurzer (COO) und Joachim Steffek (CSO) unterstützt, die für die operativen Themen verantwortlich sind und mit dem gesamten Team ein strukturiertes Wachstum gewährleisten.

