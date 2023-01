800 Bären bis 26. Februar im Bezirksmuseum Ottakring

Gratis-Besichtigung: Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und Donnerstag (16.00 bis 19.00 Uhr), Auskunft: bm1160@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - „Jugendträume, abenteuerlich und märchenhaft“ ist der Titel einer Sonder-Ausstellung im Bezirksmuseum Ottakring (16., Richard Wagner-Platz 19 b, Zugang: Amtshaus-Rückseite), die noch bis Sonntag, 26. Februar, bei freiem Eintritt gezeigt wird. Rund 800 Bären in verschiedenen Größen und Ausführungen, hergestellt aus unterschiedlichen Materialien, und zahlreiche andere Exponate im Zeichen von Meister Petz (Rucksack, Spiele, Schneekugeln, Bücher, etc.) hat die Sammlerin Lucie Pejcl für die Schau zur Verfügung gestellt. Die 73 Jahre alte Dame lebt in Ottakring und präsentiert im Museum etwa ein Drittel ihrer „bärigen“ Besitztümer. Zirka 20 Werke des Malers und Zeichners Gerhard Freund (1949 – 1992) mit liebevoll ausgeführten Comic-und Auto-Motiven runden die Ausstellung ab. Nähere Auskünfte: Telefon 4000/16 127, E-Mail bm1160@bezirksmuseum.at.

Jeweils am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und Donnerstag (16.00 bis 19.00 Uhr) kann die für Alt und Jung empfehlenswerte Schau besichtigt werden. Eine breite Palette an Exponaten reicht vom britischen „Paddington-Bär“ bis zu einer Bärenfigur im feschen Matrosen-Gewand. Sonstige Informationen über das Bezirksmuseum Ottakring gibt der auf ehrenamtlicher Basis arbeitende Leiter, Jochen Müller, im Internet bekannt: www.bezirksmuseum.at.

