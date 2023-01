RHI Magnesita gibt Übernahme eines führenden Feuerfestherstellers in China bekannt

Akquisition als wichtiger Meilenstein zur Stärkung der Präsenz von RHI Magnesita in China und Ostasien

Wien (OTS) - RHI Magnesita, der weltweit führende Anbieter von Feuerfestprodukten, gibt heute den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Jinan New Emei Industries Co. Ltd. (“Jinan New Emei”), einem führenden chinesischen Feuerfesthersteller, bekannt. Die Akquisition erweitert sowohl die Produktpalette von RHI Magnesita im Bereich Flow Control als auch das Angebot von Solutions-Verträgen auf dem chinesischen Markt – beides sind wichtige strategische Prioritäten von RHI Magnesita. Die Akquisition ermöglicht darüber hinaus weitreichende neue Kundenbeziehungen in China und schafft zusätzliche Produktionskapazitäten, um die steigende Nachfrage an Feuerfestprodukten sowohl in China als auch in der umliegenden ostasiatischen Region zu decken.



Jinan New Emei ist ein führender Hersteller von feuerfesten Schieberplatten und -systemen, Düsen und Massen für den Einsatz im Bereich Flow Control. Das Unternehmen mit Hauptsitz in der chinesischen Provinz Shandong beschäftigt mehr als 1.300 MitarbeiterInnen. Das kürzlich in Betrieb genommene hochmoderne und hochgradig automatisierte Werk in Laiwu, Provinz Shandong, mit einer Produktionskapazität von bis zu 80.000 Tonnen jährlich, ist ein wesentlicher Bestandteil der Akquisition. Des Weiteren erwartet RHI Magnesita durch die Integration von Jinan New Emei in das bestehende Feuerfestgeschäft in China erhebliche Synergieeffekte.

Stefan Borgas, CEO von RHI Magnesita, zur Akquisition: "Diese Transaktion stellt einen wichtigen Schritt in der Entwicklung unseres Flow Control Feuerfestgeschäftes in China dar und steht in direktem Einklang mit unserer erklärten Strategie, durch Konsolidierung in fragmentierten neuen Märkten, in denen wir derzeit unterrepräsentiert sind, zu wachsen. China ist der größte Stahlmarkt der Welt, mit einem Anteil von mehr als 50% an der globalen Produktion. RHI Magnesitas derzeitiges Produkt- und Lösungsangebot für Kunden aus der Stahlindustrie wird durch Jinan New Emei wesentlich erweitert. Das wiederum versetzt uns in die Lage, unsere Kunden in China und der erweiterten ostasiatischen Region besser zu bedienen.“

Marco Olszewsky, President RHI Magnesita China and East Asia, ergänzt: "Wir freuen uns, dass Jinan New Emei als Marktführer und bewährter langfristiger Geschäftspartner unser chinesisches Stahlproduktportfolio ergänzen und unser umfassendes Serviceangebot stärken wird. Diese Übernahme ist für uns ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung unserer Strategie. Unser Fokus ist, unser Geschäft auszubauen und die erheblichen Synergien zu nutzen, um weitere Marktanteile auf dem größten Stahlmarkt der Welt zu gewinnen."

Li Qinglin, Eigentümer von Jinan New Emei, zur Transaktion: "RHI Magnesita ist globaler Marktführer im Feuerfestbereich mit einem starken weltweiten Netzwerk und tief verwurzelten Standorten in China und Ostasien. Der Fokus auf die Versorgung der Kunden mit Qualitätsprodukten bei gleichzeitigem hohem Automatisierungs- und Innovationsgrad in China und Ostasien entspricht gänzlich unserer Strategie. Die Einbindung in das Netzwerk von RHI Magnesita wird zu erheblichen Synergien und stärkerer Zusammenarbeit innerhalb der Organisation führen."

RHI Magnesita wird zunächst eine Mehrheitsbeteiligung an Jinan New Emei erwerben. Die Akquisition steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden.

