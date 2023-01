Terminaviso: Mi, 18. Jänner, 17 Uhr, “Die Rückkehr der Justitia” – Aktion gegen Korruption vor dem Parlament

Mit personifizierter Justitia lässt #aufstehn Gerechtigkeit ins wiedereröffnete Parlament einziehen

Wien (OTS) - Am 18. Jänner um 17:00 Uhr veranstaltet die zivilgesellschaftliche Organisation #aufstehn eine Gala gegen Korruption. Mit einer Schauspielerin wird der Einzug der Gerechtigkeit in das renovierte Parlament inszeniert – inklusive rotem Teppich und Blitzlichtgewitter. Anlass dafür ist die Behandlung des Antikorruptionsvolksbegehrens im Justizausschuss am Tag darauf. Mit der Aktion lässt #aufstehn alle Blicke auf das Parlament richten, damit Politiker_innen die längst überfälligen Forderungen gegen Korruption umsetzen. Medienvertreter_innen sind herzlich eingeladen, Fragen zu stellen. Bitte um Anmeldung unter presse @ aufstehn.at.

"Die Rückkehr der Justitia” – Aktion gegen Korruption vor dem Parlament

Mit Redebeiträgen von:

- Justitia, Göttin der Gerechtigkeit (gespielt von Irina Wanka)

- Martin Kreutner, Co-Initiator des "Rechtsstaat und Anti-Korruptionsvolksbegehrens"

- Ursula Bittner, Sprecherin der Initiative "Saubere Hände"

Datum: 18.01.2023, 17:00 - 17:45 Uhr

Ort: vor dem Parlament

Dr. Karl Renner-Ring 3, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.aufstehn.at/justitia

