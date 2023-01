„Schnell ermittelt“ um eine geheimnisvolle Geliebte

Außerdem am 16. Jänner in ORF 1: Die „Vier Frauen“ sind „Aufgetaucht“

Wien (OTS) - Pikante Detektivarbeit in der Swinger-Szene: Nach einem erfolgreichen „Schnell ermittelt“-Staffelauftakt sind Ursula Strauss und Wolf Bachofner am ORF-1-Serienmontag, dem 16. Jänner 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 im nächsten neuen Fall im Einsatz. Der Frage, wer oder was hinter der großen Flutwelle steckt, sind die „Vier Frauen“ um 21.05 Uhr auf der Spur.

Schnell ermittelt – Nadja Brugger (16. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Ursula Strauss, Wolf Bachofner, Andreas Lust, Katharina Straßer, Morteza Tavakoli, Simon Morzé, Fiona Hauser und Patrick Seletzky sowie Julia Jelinek, Julia Edtmeier und Nadja Maleh in Episodenrollen; Regie: Gerald Liegel

Nadja Bruggers (Julia Jelinek) Ehemann David ist seit drei Monaten verschwunden – und Angelika (Ursula Strauss) und Franitschek (Wolf Bachofner) sollen ihn finden. Der Fall wurde von der Polizei zu den Akten gelegt, aber Nadja Brugger will Gewissheit. Sie geht davon aus, dass David in Geschäfte mit der Mafia verwickelt war und ermordet wurde. Angelika wendet sich an Maja (Katharina Straßer), die den Fall früher bearbeitet hat. Die Spur führt zu einer heimlichen Geliebten und einem Club für Singles. Als Angelika und Franitschek die Leiche von David Brugger finden, scheint der Fall gelöst – bis sich die heimliche Geliebte als Fake entpuppt.

„Schnell ermittelt“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film.

Vier Frauen und ein Todesfall – Aufgetaucht (Montag, 16. Jänner, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Adele Neuhauser, Miriam Stein, Brigitte Kren, Martina Poel, Charly Rabanser, Andreas Kiendl, Georges Kern und Barbara Wussow; Regie: Andreas Kopriva

Für die Überlebenden der Flutkatastrophe wurde am Campingplatz von Oberilm ein Notquartier in Zelten errichtet. Obwohl die Existenz der überlebenden Dorfilmer noch sehr improvisiert ist, ruft schon der nächste Mord die vier Frauen auf den Plan.

„Vier Frauen und ein Todesfall“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von DOR Film Produktion mit Unterstützung des Landes Oberösterreich.

„Schnell ermittelt“ und „Vier Frauen und ein Todesfall“ werden auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) weltweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt. Auf Flimmit können alle Staffeln von „Schnell ermittelt“ sowie „Vier Frauen und ein Todesfall“ gestreamt werden.

