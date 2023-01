Der Weg zum SUPER BOWL LIVE in PULS 4 & PULS 24 Sportwelt: Alle Spiele der NFL PLAYOFFS ab Samstag um 22:15 Uhr

Das "Super Wild Card Weekend" mit 6 Spielen in 3 Tagen von Samstag bis Montag live im TV auf PULS 4 & PULS 24 sowie im kostenlosen Livestream auf puls24.at & ZAPPN.

Wien (OTS) - Nach 14 Jahren sind PULS 4 & PULS 24 in der letzten NFL-Saison und unsere NFL-Crew freut sich auf das große Finale mit den spektakulären NFL Playoffs und dem großen Showdown um die Vince Lombardi Trophy am Sonntag, den 12. Februar live aus Arizona. Die bewährte PULS 4/PULS 24 NFL-Crew sorgt wie gewohnt für kompetente Information und unterhaltsame Stunden. Moderator Phillip Hajszan und die Kommentatoren-Mannschaft aus Walter Reiterer, Michael Eschlböck, Pasha Asiladab und Chris Calaycay sowie NFL-Regelexperte Bojan Savicevic sind heiß und bereit für die Playoffs.



Die NFL Playoffs starten am "Super Wild Card Weekend" am Samstag um 22:15 Uhr live auf PULS 4 mit dem NFC-West-Duell San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks. Rookie-Quarterback-Sensation Brock Purdy führte die 49ers souverän in die Playoffs und der Erfolgslauf soll auch gegen das Überraschungsteam aus Seattle weitergehen, das sich am letzten Spieltag für die Postseason sicherte. Gefolgt von Jacksonville Jaguars vs. Los Angeles Chargers, in Woche 3 setzten sich die Jags mit 38:10 durch.

Der NFL-Sonntag beginnt mit dem AFC-East-Schlager zwischen den hoch gehandelten Buffalo Bills mit QB Josh Allen und den Miami Dolphins. Direkt danach geht’s mit Minnesota Vikings gegen die New York Giants weiter. „Big Blue“ feiert sein Playoff-Comeback seit 2017. Im Nachtspiel kommt es zur AFC-North-Rivalität zwischen dem letztjährigen Super Bowl Teilnehmer Cincinnati Bengals und den Baltimore Ravens. Zum Abschluss in der Nacht von Montag auf Dienstag läuft der siebenfache Super Bowl Champ Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers gegen Dak Prescott und die Dallas Cowboys auf. Wird es der letzte Auftritt der NFL-Legende oder greift er weiter nach dem 8. Ring?



Nach dem "Super Wild Card Weekend" geht es am 21. und 22. Jänner mit vier Spielen in der Divisional Round weiter. Am 29. Jänner werden in den beiden Conference Finals die Teilnehmer für Super Bowl LVII ermittelt. Auf PULS 4 und PULS 24 verpassen die Football-Fans keine Sekunde der atemberaubenden NFL Playoffs.



NFL Playoffs: "Super Wild Card Weekend" live auf PULS 4 & PULS 24 sowie im Livestream auf ZAPPN & puls24.at:



Am Samstag, den 14. Jänner live auf PULS 4 & ZAPPN

22:15 Uhr: San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks

Kommentar: Walter Reiterer & Michael Eschlböck / Moderator: Phillip Hajszan



In der Nacht von Samstag auf Sonntag:

02:15 Uhr: Jacksonville Jaguars vs. Los Angeles Chargers

Kommentar: Pasha Asiladab & Chris Calaycay



Am Sonntag, den 15. Jänner live auf PULS 4 & ZAPPN

18:50 Uhr: Buffalo Bills vs. Miami Dolphins

Kommentar: Walter Reiterer & Michael Eschlböck / Moderator: Phillip Hajszan



22:20 Uhr: Minnesota Vikings vs. New York Giants

Kommentar: Walter Reiterer & Michael Eschlböck / Moderator: Phillip Hajszan



In der Nacht von Sonntag auf Montag:

02:15 Uhr: Cincinnati Bengals vs. Baltimore Ravens

Kommentar: Pasha Asiladab & Chris Calaycay



Am Dienstag, den 17. Jänner live auf PULS 24 & puls24.at

In der Nacht von Montag auf Dienstag:

01:55 Uhr: Tampa Bay Buccaneers vs. Dallas Cowboys

Kommentar: Walter Reiterer & Michael Eschlböck



