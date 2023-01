HÖRENSWERT: „Mobbing unter Kindern – mehr als Streit und Hänseleien“

Ein Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Wien (OTS) - Gewalt in der Schule ist immer wieder ein Thema in der öffentlichen Diskussion. Bis zu einem Drittel aller Kinder in österreichischen Schulen ist immerhin Opfer von Mobbing. Die Ausdrucksformen sind vielfältig. Aber wo ist die Grenze zwischen „normalen“, vielleicht sogar „gesundem“ Streit und Mobbing? Wer ist besonders betroffen? Und wie kann man – als Elternteil, LehrerIn oder FreundIn – damit umgehen?

Darüber spricht Moderatorin Denise Seifert in der 22. Episode von HÖRENSWERT mit Markus Glück, Gründer und Geschäftsführender Vorstand des gemeinnützigen Vereins BUDDY.

HÖRENSWERT – Gesundheit im Fokus

HÖRENSWERT beleuchtet Gesundheit im ganzheitlichen Sinn. Seelische oder mentale Aspekte kommen im Podcast ebenso zum Zug wie Fragen der körperlichen Gesundheit. Ganz im Sinn der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, ein gemeinnütziger Verein, der sich der Vorsorge verschrieben hat. Moderatorin Denise Seifert holt demnach PsychotherapeutInnen ebenso vors Mikrofon wie MedizinerInnen, WissenschaftlerInnen oder ProfisportlerInnen.

