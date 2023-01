VMF Immobilien baut 43 Wohnungen im Grazer Grüngürtel

Die VMF Immobilien GmbH errichtet im aufstrebenden Grazer Stadtteil Puntigam 43 moderne und nachhaltige Wohnungen mit Tiefgarage. Vor wenigen Tagen war der Spatenstich.

Wien (OTS) - Der 17. Grazer Bezirk Puntigam ist der jüngste Bezirk der steirischen Landeshauptstadt und erlebt aktuell eine herausragende Entwicklung und einen starken Zuzug. Die VMF Immobilien GmbH mit Sitz in Brunn am Gebirge hat ebenfalls ihren Fokus auf den beliebten Grazer Stadtbezirk gerichtet und realisiert an der Adresse Mitterstraße 49, 8055 Graz ein Wohnbauprojekt mit 43 Wohnungen. Vor wenigen Tagen war der Spatenstich, an dem zahlreiche Projektpartner teilnahmen: Bauherr Dipl. Thomas Kapitz (VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG), DI Knud Christian Nielsen (VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG), DI Engelbert Gräber (Lieb Bau Weiz GmbH & Co KG), Patrick Kober (Lieb Bau Weiz GmbH & Co KG), Franz Kern (VATTER & PARTNER ZT – GMBH), Horst Lukaseder (VMF Immobilien), Dimitrios Akranidis (VMF Immobilien), Michala Kopp (VMF Immobilien), Oliver Högn (VMF Immobilien).

Horst Lukaseder, Mitglied der Geschäftsführung der VMF Immobilien: „Das Besondere an dem Projekt ist der hohe Nachhaltigkeitsstandard. Die großzügigen Dachflächen ermöglichen eine weitläufige Photovoltaik Anlage auf allen Gebäuden mit einer Leistung von 65 kWp. Damit wird nicht nur der Energiebedarf zur Temperierung aller Wohnungen über Wärmepumpen gewährleistet, sondern auch die Warmwasser-Aufbereitung kann mit dieser Anlage bestritten werden. Darüber hinaus kann die überschüssige Energie auch für das Aufladen von E-Fahrzeugen in der hauseigenen Tiefgarage mit 48 Stellplätzen verwendet werden.“

Modern und nachhaltig Wohnen

Das Projekt wird vom Bauunternehmen Lieb Bau Weiz & Co KG und dem Architekturbüro Plangemäß SZS GmbH begleitet. In den nächsten Monaten sollen auf einem 5.982 Quadratmeter großen und langgestreckten Baugrund 43 Wohnungen mit einer Gesamtnutzfläche von 2.442 Quadratmetern entstehen. Die Wohnungen haben Wohnflächen zwischen 36 und 80 Quadratmetern und verfügen über Grünflächen, Balkone oder Terrassen mit südlicher Orientierung. Die Wohnungen sind in fünf Wohngebäuden mit zwei bis drei Geschoßen untergebracht, die in ihrer Anordnung einen zentralen und halboffenen Grünraum definieren, der zahlreiche Ruhezonen für die Bewohner bietet. Lukaseder: „Die gewählte Aufteilung auf fünf Wohnhäuser ermöglicht die Optimierung der Anzahl der Wohnungen pro Wohnhaus und gewährleistet ein hohes Maß an Tageslicht. Zudem fördert die Anordnung und auch der Grünraum mit Laubengängen die Entstehung von Nachbarschaften.“

Grüne Lage mit ausgezeichneter Infrastruktur

Für dringende Besorgungen befindet sich in unmittelbarer Nähe ein Verbrauchermarkt und in fußläufiger Entfernung eine Apotheke sowie eine Praxis für Allgemeinmedizin. Die neuen Bewohner sind auch verkehrstechnisch gut angebunden. Die Autobahn-Anschlussstellen A2 Feldkirchen und A9 Seiersberg mit dem Einkaufszentrum Seiersberg in unmittelbarer Nähe sind mit dem Auto in wenigen Minuten erreichbar. Der Bahnhof Puntigam ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in fünf Minuten und der Jakominiplatz in 30 Minuten erreichbar. Bushaltestellen der Linien 78 und 65 befinden sich unmittelbar vor der Wohnanlage.

