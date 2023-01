SysKit wurde im Gartner® Market Guide 2022 für SaaS-Management-Plattformen anerkannt

Cambridge, England (ots/PRNewswire) - SysKit wurde im Bericht für das Jahr 2022 als repräsentativer Anbieter anerkannt

SysKit, ein führender Anbieter von Governance- und Managementlösungen für Microsoft 365 und Share Point, gab bekannt, dass es im Bericht 2022 „Market Guide for SaaS Management Platforms"1 von Gartner als repräsentativer Anbieter anerkannt wurde.

„Wir sind begeistert, dass Gartner uns in der Kategorie „Office Productivity Governance Tool" aufgenommen hat", sagte Toni Frankola, CEO von SysKit. „Wir widmen uns der Lösung von Datenmanagement-Herausforderungen und setzen uns für mehr Bewusstsein hinsichtlich einer angemessenen Durchsetzung von Data Governance in der Microsoft-365-Umgebung ein. Dieser Bericht wird Entscheidungsträgern dabei helfen, ihren SaaS-Lebenszyklus zu optimieren und zu zentralisieren. Um den IT-Managern die Arbeit zu erleichtern, haben wir vor kurzem eine kostenlose Testversion eingeführt, damit die Benutzer schnell sehen können, wie SysKit Point Ressourcen im Microsoft-365-Mandanten sichert und optimiert."

Im November letzten Jahres wurde das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, SysKit Point, auch in einem anderen Gartner-Bericht, nämlich in „Assessing Workspace Governance and Life Cycle Controls in Microsoft 365" 2022, als Beispielprodukt eines Drittanbieters aufgeführt2. Beide Berichte sind für Abonnenten von Gartner verfügbar.

Haftungsausschluss von Gartner: GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen und wird hier mit Genehmigung des Unternehmens verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner spricht keine Empfehlungen für die in seinen Forschungspublikationen dargestellten Lieferanten, Produkte oder Dienstleistungen aus und rät den Benutzern nicht, nur die Lieferanten mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner 1. Gartner, „Market Guide for SaaS Management Platforms", Dan Wilson, Jaswant Kalay, Tom Cipolla, Joe Mariano, 13. Dezember 2022.

2. Gartner, „Assessing Workspace Governance and Life Cycle Controls in Microsoft 365", Max Goss, Sebastian Kempf, 16. November 2022.

Informationen zu SysKit: SysKit ist ein Unternehmen für Softwareentwicklung, das sich auf die Entwicklung der branchenführenden Management- und Governance-Plattform für Microsoft 365 konzentriert. SysKit wurde von 3468 Unternehmen weltweit als ihr vertrauenswürdiger IT-Management-Partner anerkannt. Die Plattform kann 21 Tage lang kostenlos getestet werden.

