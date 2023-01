AKNÖ Präsident Markus Wieser: „Abschaffung geblockter Altersteilzeit ist Angriff auf ältere Arbeitnehmer*innen“

Interessenvertretungen AK und ÖGB Niederösterreich lehnen Regierungspläne klar ab

Srt. Pölten (OTS) - Ein klares Nein zu den Plänen der Bundesregierung, die geblockte Altersteilzeit abzuschaffen, gibt es von der AK Niederösterreich. AK Niederösterreich Präsident und ÖGB NÖ Vorsitzender Markus Wieser bezeichnet das Vorhaben als „Angriff auf ältere Arbeitnehmer*innen“.

Es sind deutliche Worte, die AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus zu den Plänen der Bundesregierung findet, die geblockte Altersteilzeit abzuschaffen. Diese ermöglicht es bisher Beschäftigen in Altersteilzeit, einen Teil dieser Teilzeit sozusagen anzusparen und so etwas früher zuhause zu bleiben. Diese Möglichkeit abzuschaffen ist für Wieser ein „Angriff auf ältere Arbeitnehmer*innen. Vor allem Menschen in psychisch und körperlich belastenden Berufen brauchen die geblockte Altersteilzeit.“

Die geplante Abschaffung ist auch kein geeignetes Instrument gegen Arbeitskräftemangel, wie es die Bundesregierung darstellt. „Mit der Abschaffung wird nicht erreicht, dass die Menschen länger in Beschäftigung bleiben. Im Gegenteil: Was gegen Arbeitskräftemangel hilft, ist eine ernsthafte Diskussion über alternsgerechte Arbeit“, so Wieser abschließend.





