AKS-Schindl: „Zwischen Schülerunion und Landesschüler_innenvertretung besteht schon lange kein Unterschied mehr!“

St.Pölten (OTS) - Bei einer aktuellen Aussendung der Landesschüler_innenvertretung (LSV) an Schulsprecher_innen für ein Politikplanspiel wurden die Kuverts mit dem Logo einer anderen (ungenannten) Organisation statt dem der LSV bedruckt. Das teilten zwei Landesschulsprecher_innen in einem Video auf Instagram mit.

„Statt der LSV lädt nun also die ÖVP-nahe Schülerunion ein“ , erklärt AKS NÖ Vorsitzende, Fiona Schindl. Die Landesgeschäftsführerin der AKS Niederösterreich, Valentina Kloibhofer, ergänzt: „Der Fehler sei aufgrund von „Personalüberschneidungen“ passiert - kein Wunder, wenn die LSV zu 100 % aus Mandatar_innen der Schülerunion besteht. Den Vorfall auf die Druckerei zu schieben, ist jedoch weder eine Lösung, noch besonders glaubwürdig. Eine Entschuldigung reicht da nicht.“

Doch sowas passiert nicht zum ersten Mal. Fiona Schindl betont: „Dieser Kuvert-Fehler ist nur die Spitze jahrelangen Missbrauchs von Positionen in der LSV Niederösterreich als Werbemaschine für die Schülerunion.“

Die Schulsprecherin des BG/BRG Bruck an der Leitha, schilderte einen Besuch der LSV Anfang des Schuljahres folgendermaßen: „Ausgemacht war, dass sich meine Schüler_innenvertretung mit der LSV trifft. Als wir dann vom Landesschulsprecher Werbematerial der Schülerunion bekamen, war ich sehr überrascht. In Zukunft muss klar ersichtlich sein, wer für wen an die Schule kommt. Für Menschen, die nicht so informiert sind, macht es den Anschein als wäre es ein- und dieselbe Organisation.“

Solche „Besuche“ der Schülerunion an Niederösterreichs Schulen sind kein Einzelfall. Wer in Niederösterreich in einer Schüler_innenvertretung ist, muss sich an solche Täuschungen gewöhnen.

Schindl bedauert: „Die Schülerunion nutzt ihre Positionen schon seit Jahren als Vorwand für Eigenwerbung statt eine starke und aktive Vertretung aller Schüler_innen Niederösterreichs zu sein.“ Weiter fügt die AKS NÖ Vorsitzende hinzu: „Im Video wird zwar versprochen, dass alle Schüler_innen trotz etwaiger Vereinszugehörigkeit gleich willkommen bei Veranstaltungen der LSV wären, dies wird aber von zahlreichen Erfahrungsberichten widerlegt.“

Obwohl die Schülerunion bereits jahrelang die LSV besetzt, finden sich immer die gleichen Forderungen in den Programmen - die Umsetzungen sind allerdings, ebenso wie Reaktionen auf aktuelle Geschehnisse oder Aufstehen für gerechte Schulpolitik, eher selten.

AKS-Geschäftführerin Kloibhofer ergänzt: „Besonders traurig ist, dass das Kuvert der LSV-Niederösterreich die Aufschrift getragen hat, die sich hinter dem Namen seit Langem verbirgt. Es geht der LSV lange nicht mehr um Inhalte. Mit diesem Amt machen sie das ganze Jahr Wahlkampf für die Schülerunion.“

