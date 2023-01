Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures: Besondere Ehrengäste bei der Parlamentseröffnung

Lehrlinge, die an der Sanierung mitgewirkt haben, sind Gäste der Zweiten Nationalratspräsidentin bei der Eröffnungsfeier

Wien (PK) - "Es ist mir eine besondere Freude, im Rahmen der feierlichen Parlamentseröffnung einige Lehrlinge, die mit ihren Unternehmen an der Sanierung des Parlamentsgebäudes mitgewirkt haben, als meine persönlichen Gäste begrüßen zu dürfen", erklärte die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures beim Empfang der jungen Herren vor der Eröffnungsfeier.

"Viele hohe Ehrengäste können heute an der Eröffnungsfeier teilnehmen und das modernisierte Parlamentsgebäude würdigen. Mir war es ein Anliegen, dass stellvertretend für die hunderten Mitarbeiter:innen auch einige der Lehrlinge, die bei den Sanierungen im Zuge ihrer beruflichen Ausbildung konkret mitgewirkt haben, an der feierlichen Eröffnung teilnehmen können. Ihre Arbeit am Haus der Demokratie soll damit heute ebenso gewürdigt werden wie die Bedeutung der dualen Berufsausbildung insgesamt!". (Schluss) red

HINWEIS: Fotos vom Empfang der Lehrlinge bei der Parlamentseröffnung finden Sie auf dem Webportal des Parlaments.

Rückfragen:

Harald Stockbauer

Büro der Zweiten Präsidentin des Nationalrats Doris Bures

Pressesprecher

Tel. +43 1 401 10-2221

Mobil: +43 676 8900 2221

E-Mail: harald.stockbauer @ parlament.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl