Bestattung Wien: Trauerfeier für Professor Hans Muhr am 25. Jänner 2023

Beisetzung in einem Ehrengrab der Stadt Wien auf dem Wiener Zentralfriedhof

Wien (OTS) - Der am 25. Dezember 2023 im Alter von 88 Jahren verstorbene Professor Hans Muhr wird am Mittwoch, dem 25. Jänner 2023 um 14:00, in der Karl-Borromäus-Kirche auf dem Wiener Zentralfriedhof aufgebahrt (Eingang über Tor 2) und nach feierlicher Einsegnung in einem Ehrengrab der Stadt Wien beigesetzt. Die Einsegnung wird durch Herrn Dompfarrer Toni Faber vorgenommen.

Es werden zahlreiche Ehrengäste aus Kunst und Politik erwartet.

Ein Kondolenzbuch liegt bei der Trauerfeier auf, die Trauerfeier ist öffentlich zugänglich.

Auch online kann unter www.trauerportal.at kon doliert werden.

