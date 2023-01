40 Jahre Hans Czettel-Förderungspreis für Natur- und Umweltschutz

30 Preisträger*innen werden am 13.1.2023 ausgezeichnet 30 Preisträger*innen werden am 13.1.2023 ausgezeichnet

St. Pölten (OTS) - Am 13. Jänner 2023 findet die Hans Czettel-Preisverleihung in St. Pölten statt. Seit 1982 werden im Rahmen des Hans Czettel-Förderungspreises – Verein für Natur- und Umweltschutz in Niederösterreich Preise an Schulen, Gemeinden, Vereine und Einzelpersonen verliehen.

Obmann LAbg. Mag. Christian Samwald, Landeshauptmann-Stellvertreter Franz Schnabl und Präsident des NÖ-GVV Bgm. Rupert Dworak werden die Preise an die Gewinner*innen, die von einer Jury unter Ernst Dullnigg unter den 54 Einreichungen ausgewählt worden sind, übergeben. Die Hans Czettel-Förderungspreise werden für herausragende Leistungen und vorbildliche Projekte im Natur- und Umweltschutz in Niederösterreich vergeben.

„Der Name Hans Czettel ist untrennbar mit dem Natur- und Umweltschutz verbunden. Er war ein wichtiger Vorreiter und so ist es nur folgerichtig, dass nunmehr bereits seit 40 Jahren in seinem Namen engagierte Menschen vor den Vorhang geholt werden, die in seinem Sinne großartige Leistungen vollbracht haben“, so Obmann Samwald.

„Der Sozialdemokrat Hans Czettel war ein echter Vordenker, der die Themen Umwelt- und Klimaschutz schon zu einer Zeit hochhielt, als das noch kaum wer gemacht hat. Hans Czettel ist daran gegangen Naturparks zu entwickeln, um eine intakte Umwelt auch den nächsten Generationen übergeben zu können. Und es war ihm wichtig die Menschen, vor allem die Jugend, zu animieren, sich für die Natur und den Umweltschutz einzusetzen“, so Präsident Dworak.

Auch LHStv. Franz Schnabl, der dem Vorstand des Fördervereins schon seit einigen Jahren angehört, strich die Bedeutung des Natur- und Umweltschutzes heraus: „Eine intakte Natur ist für uns Menschen von enormer Bedeutung, denn nur in einer gesunden Umwelt können wir auch gesund leben. Besonders erfreulich an den Projekteinreichungen ist, dass besonders viele Kinder und Jugendliche sich daran beteiligt haben. Der Hans Czettel-Preis ist eine großartige Möglichkeit, dieses Engagement auch einmal zu würdigen.“

Rückfragen & Kontakt:

SPNÖ-Landtagsklub

Sebastian Thumpser

Pressesprecher

0676/7898189

sebastian.thumpser @ spoe.at