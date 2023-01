„Gute Nacht Österreich“ über das Amtsgeheimnis, die Regierungsklausur und die Klima-Blockaden in Wien

Am 13. Jänner um 23.10 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Ernsthaft lustig wird es wieder, wenn Peter Klien am Freitag, dem 13. Jänner 2023, um 23.10 Uhr in ORF 1 „Gute Nacht Österreich“ präsentiert. Die wöchentliche Late-Night-Satire widmet sich dieses Mal unter anderem dem Thema Informationsfreiheit. Wann kippt die Regierung das Amtsgeheimnis, ein fast hundert Jahre altes Gesetz und ein Einzelfall in Europas Demokratien?

Was die Koalition außerdem für den Rest der Legislaturperiode plant, hat sie diese Woche in einer Klausur besprochen. Dieser Termin ließ Peter Kliens Reporterherz höherschlagen und er hat die Regierungsmitglieder vor sein Mikrofon gebeten.

Einen Anstieg der Pulsfrequenz erlebten diese Woche auch Tausende Autofahrer in Wien. Denn tägliche Klima-Straßenblockaden der „Letzten Generation“ sorgten für Staus in der Bundeshauptstadt. Diesem Thema widmet sich der Kabarettist Bernhard Murg in „Gute Nacht Österreich“.

