Foto-Schau „2viertelGesichter#2“ im Bezirksmuseum 2

Bis 8.3.: Werke von Wolfgang Bäuml, Info: bm1020@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Wolfgang Bäuml stammt aus Bayern und lebt seit 22 Jahren in Wien. In der Foto-Ausstellung „2viertelGesichter#2“ im Leopoldstädter Bezirksmuseum (2., Karmelitergasse 9) zeigt der Lichtbildner ausdrucksstarke Porträts von Menschen, die im Umfeld des Karmelitermarktes wohnen oder arbeiten. Die Schau ist bis Mittwoch, 8. März, bei freiem Eintritt zu sehen. Der Fotograf präsentiert rund 80 Farbaufnahmen, abgedruckt auf 8 Bahnen (60 x 250 cm). Offen ist das Museum jeweils am Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr) sowie am Mittwoch (16.00 bis 18.30 Uhr). Die auf ehrenamtlicher Basis tätigen Bezirkshistoriker*innen sind für Spenden dankbar. Informationen: Telefon 4000/02 127 (Museumsleiter: Georg Friedler). Erteilung von Auskünften per E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at.

Bereits 2019 legte der Fotokünstler Wolfgang Bäuml eine erste Porträt-Kollektion im Zeichen der Anrainer*innen im „Grätzel“ rund um den Karmelitermarkt vor. Die damalige Ausstellung im Bezirksmuseum Leopoldstadt war gut besucht. Mit der aktuellen Bilder-Schau setzt der Kreative das erfolgreiche Projekt fort. Angaben über den Fotografen im Internet: www.baeumlwolf.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse