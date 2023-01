Neuer „Kabarettgipfel“ mit Resetarits, Gernot, Marold, Fritz und Cantz zum Thema „Sparen“ am 13. Jänner in ORF 1

Anschließend: Neues von „Fakt oder Fake“ und „Was gibt es Neues?“

Wien (OTS) - Am Freitagabend, dem 13. Jänner 2023, wird in ORF 1 wieder viel gelacht und gerätselt! Beim zwölften „Kabarettgipfel“ um 20.15 Uhr liefern Lukas Resetarits, Viktor Gernot, Eva Maria Marold, Christoph Fritz und Guido Cantz ihre besten Pointen zum Thema „Sparen“. Anschließend um 21.25 Uhr rätseln bei Clemens Maria Schreiner in „Fakt oder Fake“ das Skifahrer-Ehepaar Marlies und Benni Raich gemeinsam mit Ö3-Mikromann Tom Walek über Kurioses. Um 22.25 Uhr dreht sich in „Was gibt es Neues?“ bei Oliver Baier und seinem Rateteam – Andreas Vitásek, Malarina, David Scheid, Günther Lainer und Joachim Brandl – alles um den „Freitag, den 13.“.

„Kabarettgipfel“ um 20.15 Uhr

Der „Kabarettgipfel“ steht ganz im Zeichen des Themas „Sparen“: Laut Guido Cantz sagen die Optimisten, dass alle bald betteln gehen müssen; und die Pessimisten fragen „Aber bei wem?“. Eva Maria Marold spart nicht mit guten Ratschlägen für Kleinfamilien und gibt ein ABBA-Medley mit aktuellen Inhalten zum Besten. Viktor Gernot spielt einen Herren mit scheinbarem Niveau, der sich über seine Mitmenschen wüst auslässt. Christoph Fritz wiederum erspart dem Publikum keine Details über seine Annäherungsversuche beim anderen Geschlecht. Und Altmeister Lukas Resetarits ereifert sich über mangelndes Energiesparen anlässlich einer Schlagzeile, die besagt, dass Kim Kardashian zu viel duscht.

„Fakt oder Fake“ um 21.25 Uhr

Clemens Maria Schreiner wird mit sportlicher Höchstkompetenz konfrontiert: Marlies und Benni Raich stellen sich zusammen mit Tom Walek der Aufgabe, Fakten von Fakes zu unterscheiden. Ein Papierflieger, der nahezu endlos weit fliegt, ist ihre erste Challenge. Außerdem rätseln sie darüber, ob „Power Posing“ auch wirkt, wenn man sich nicht gerade wie ein/e Sieger/in fühlt.

„Was gibt es Neues?“ um 22.25 Uhr

Es ist Freitag, der 13. – und genau diesem Thema widmen sich Oliver Baier und sein Rateteam. Simpl-Conférencier Joachim Brandl ist zum ersten Mal mit dabei und an seiner Seite raten Andreas Vitásek, Malarina, David Scheid und Günther Lainer mit. Die wissbegierige Runde klärt u. a. die Frage, warum in Großbritannien im Frühjahr 2021 alle Gartenzwerge ausverkauft waren. Die Promifrage kommt von Schauspieler Christian Dolezal. Er möchte wissen, welche Kleidungsvorschriften es im Jahr 1742 bei der Premiere von Händels „Messias“ in Dublin gab.

Weiteres Lachmuskeltraining von österreichischen Kleinkunstgrößen gibt es auch in der Kabarett-Kollektion auf Flimmit zum Streamen (http://flimmit.at/).

